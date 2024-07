Le lac de Garde est l'une des destinations les plus prisées du nord de l'Italie. Aujourd'hui, un virus provoquant une infection gastro-intestinale s'y propage et provoque un état d'urgence dans cette commune de 3000 habitants.

1/5 Les habitants de Torri Del Benaco, au bord du lac de Garde, ne peuvent utiliser que de l'eau en bouteille plastique.

Johannes Hillig

Maux d'estomac, nausées et vomissements: un virus sévit sur les rives du lac de Garde, en Italie. Torri del Benaco, qui compte près de 3000 habitants, en a fait les frais. La moitié de la commune est touchée. Des centaines de personnes ont dû être transportées à l'hôpital.

Les norovirus provoquent des infections gastro-intestinales. Le virus se transmet assez facilement d'une personne à l'autre, il n'existe pas de vaccin. Il y a régulièrement des épidémies de ce type dans les collectivités telles que les casernes, les foyers et les hôpitaux. Mais il est rare qu'une commune entière soit touchée. En temps normal, une maladie à norovirus dure jusqu'à 72 heures et disparaît d'elle-même.

L'eau potable soupçonnée

Le maire de Torri, Stefano Nicotra, a demandé l'aide de Vérone. On ne sait pas encore comment une épidémie d'une telle ampleur a pu se produire. Soupçon: l'eau potable. Il est désormais interdit à toutes les personnes de la commune d'utiliser l'eau du robinet.

Afin de garantir l'approvisionnement en eau, une grande quantité d'eau en bouteille a été apportée dans le village. Comme mesure supplémentaire, les conduites d'eau ont été traitées au chlore afin de tuer les bactéries et virus éventuels.

Est-ce la faute des pluies abondantes?

Il est possible que l'abondance de pluie de ces derniers jours et semaines soit à l'origine de l'épidémie. En effet, la commune utilise le lac de Garde pour son eau potable. Et celui-ci n'a pas été aussi rempli depuis longtemps. Après les fortes pluies de ces derniers jours, le niveau à Peschiera, au sud du lac, était mercredi à 1,46 mètre au-dessus du point zéro hydrométrique. La dernière fois qu'une telle valeur a été atteinte, c'était en 1977. En 2023, le niveau était presque un mètre plus bas.

Il est possible que des eaux usées se soient ainsi déversées dans le lac, les canalisations ayant été surchargées face à la masse d'eau.