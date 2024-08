Parallèlement, les entreprises du secteur cryptographique ont considérablement augmenté leurs dons politiques. Ainsi, selon un rapport de l'organisation à but non lucratif Public Citizen, l'industrie de la cryptographie a donné cette année 119 millions de dollars (un peu plus de 100 millions de francs) pour influencer les élections fédérales. Donald Trump a lui-même investi dans le secteur et possède désormais des cryptomonnaies d'une valeur de plusieurs millions de dollars.

Le 6 août, le fils de Trump, Eric, avait précédemment teasé une «grande annonce» autour des cryptomonnaies et de DeFi dans un post sur X. Le canal Telegram lié par Trump a été créé le même jour et a rapidement gagné des abonnés – près de 30'000 – le jeudi, une heure après que Trump a posté à ce sujet. Avant que le républicain ne poste sur Truth Social, le groupe Telegram a organisé un jeu-concours pour les abonnements Telegram Premium et a accueilli les abonnés sur «le seul canal Telegram officiel pour le projet Trump DeFi!»

Espoir de dons?

Telegram est connu pour héberger des contenus extrémistes et pro-Trump, en dehors des directives des autres plateformes de réseaux sociaux. Bien que les cryptomonnaies aient fortement gagné en popularité ces dernières années, elles sont aussi un outil et une cible attrayants pour les escrocs et les pirates.

«Restez vigilants et ne tombez pas dans le piège des imitations ou des escroqueries – notre équipe ne vous écrira jamais en premier», a écrit la chaîne dans son annonce. NBC a demandé à l'équipe de campagne de Trump de faire une déclaration, qui n'a pas encore été faite pour le moment.

Trump s'est donc clairement positionné en faveur de la crypto lors de la réunion sur le bitcoin à Nashville et en a fait son thème de campagne. Cela pourrait également s'expliquer par le fait qu'il espère obtenir d'éventuelles contributions de campagne de la part du secteur à forte capacité financière. La situation est différente pour la candidate à la présidence Kamala Harris, qui ne s'est pas encore exprimée sur les cryptomonnaies. Cela pourrait changer dans les semaines et les mois à venir.

«Un thème important de la campagne électorale en 2028»

«Il est inévitable que la crypto devienne un thème politique déterminant, compte tenu de sa croissance. En 2028, le bitcoin sera l'un des dix principaux thèmes de la campagne électorale, au même titre que l'avortement et la législation sur les armes», déclare l'auteur Alex Gladstein, cité par le magazine «Spiegel». Il a coécrit le livre «Le petit livre du bitcoin: pourquoi le bitcoin est important pour votre liberté, vos finances et votre avenir» et est responsable de la stratégie de la Human Rights Foundation.

La crypto-critique Molly White, qui s'est penchée de manière approfondie sur le sujet, voit les choses différemment. Pour elle, les crypto-monnaies «ne sont tout simplement pas un thème de campagne pertinent». La plupart des gens ordinaires ne s'y intéressent tout simplement pas. Les thèmes de campagne de Kamala Harris, tels que les logements abordables et les réductions d'impôts, sont plus importants.