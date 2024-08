Cet héritier deviendra sûrement le monarque le plus riche d'Europe

Si le prince Joseph Wenzel von und zu Liechtenstein hérite un jour des milliards de son grand-père, il deviendra selon toute vraisemblance non seulement le nouveau prince du Liechtenstein, mais aussi le monarque le plus riche d'Europe.

1/6 Le prince Joseph Wenzel von und zu Liechtenstein a de quoi sourire. En effet, il héritera un jour de plusieurs milliards.

Evelyne Rollason

Il est non seulement l'héritier d'un trône européen, mais il est également un futur multimilliardaire. Et pourtant, il se tient le plus possible à l'écart des projecteurs. A 29 ans, le prince Joseph Wenzel von und zu Liechtenstein n'apparait en public qu'une fois par an, et plus exactement le 15 août, à l'occasion de la fête nationale de sa petite principauté. Le reste de l'année, il préfère rester dans l'ombre.

Mais cette situation ne durera pas éternellement. Car Joseph Wenzel sera un jour appelé à s'assoir sur le trône du Liechtenstein. A cette occasion, il deviendra vraisemblablement le monarque le plus riche d'Europe.

Petit-fils d'un multimilliardaire

En effet, son grand-père, le prince Hans-Adam II von und zu Liechtenstein, est, par le biais d'une fondation, l'unique actionnaire de LGT Group, le plus grand groupe mondial de banque privée et de gestion de fortune, dont le siège est à Vaduz. Cette banque est propriété de la famille princière du Liechtenstein et la fortune du prince Hans-Adam II est estimée à environ 8,1 milliards de francs, selon des données rapportées par «Bloomberg Billionaires» en novembre 2023.

Contrairement à la famille royale britannique par exemple, ces quelques milliards appartiennent personnellement au prince et ils devraient être légués directement à ses descendants. Mais qui est donc ce discret mais si puissant héritier? Le prince Joseph Wenzel Maximilian Maria von und zu Liechtenstein, comte zu Rietberg, est le fils aîné de Alois von und zu Liechtenstein. Il occupe la deuxième place dans l'ordre de succession au trône, derrière son père.

«Une enfance tout à fait normale»

Avec ses trois frères et sœurs, il a grandi au château de Vaduz. Selon ses propres dires, il aurait bénéficié d'«une enfance tout à fait normale» malgré sa prospérité. «Ce n'était pas différent pour moi que pour les autres à mon âge. Dès l'époque du jardin d'enfants, j'avais un groupe d'amis à qui je rendais visite et que je pouvais inviter à la maison», a déclaré un jour Joseph Wenzel au Liechtensteiner Volksblatt. «C'était très important pour moi d'être un adolescent normal et de faire les choses que tout le monde fait.»

A-t-il une petite amie? On n'en sait rien. Pour sa seule apparition annuelle, il apparaît toujours accompagné de ses frères et sœurs, rapporte Gala. Mais derrière cette vie «normale» se cache en réalité un parcours typiquement propre aux élites. Après avoir effectué son école primaire au Liechtenstein, il a fréquenté un internat dans le comté anglais de Worcestershire. Il a ensuite passé une année à l'étranger, au Pérou, en Bolivie et aux États-Unis, où il a effectué un stage au Sénat à Washington, avant d'étudier le droit à Vienne.

Publicité

Son plus grand modèle? Le prince Hans-Adam II. «Je considère mon grand-père comme un modèle, surtout parce qu'il a toujours une réponse et une explication à chaque question que je me pose», a déclaré Joseph Wenzel dans une interview. Les deux hommes entretiennent une relation étroite et vont régulièrement skier ou pêcher ensemble.