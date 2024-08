Vingt étudiants en médecine ont été kidnappés dans l'est du Nigeria

Vingt étudiants en médecine, qui se rendaient à une convention médicale, ont été enlevés cette semaine dans l'est du Nigeria, ont indiqué des sources policières et universitaires.

Le Nigéria, pays le plus peuplé d'Afrique, est miné par le fléau des enlèvements contre rançon. Dernier épisode en date: vingt étudiants en médecine, qui se rendaient à une convention médicale, ont été enlevés cette semaine dans l'est du pays, ont indiqué des sources policières et universitaires.

«Le 15 août vers 17 heures, 20 de nos membres ont été enlevés alors qu'ils se rendaient à notre convention annuelle à Enugu», a expliqué la Fédération catholique des étudiants en médecine et dentaire nigériane (Fecamds) dans un communiqué publié samedi.

Vendredi, cet enlèvement avait été évoqué par Catherine Anene, chargée des relations publiques de la police de l'Etat de Benue (centre-est) où a eu lieu le kidnapping.

Hélicoptères et drones mobilisés

Les étudiants ont été enlevés sur la route près de la ville d'Otukpo, située à moins de 150 kilomètres d'Enugu, selon un communiqué de l'Association des élèves en médecine de l'université de Maiduguri. Cette ville est régulièrement la cible d'attaques et de kidnappings.

Le secrétaire général de l'Association nigériane des étudiants en médecine (Nimsa), Fortune Olaye, a confirmé à l'AFP qu'"exactement 20 étudiants et un médecin ont été kidnappés» et que les ravisseurs réclament une rançon.

«Le déploiement rapide d'un nombre important de ressources humaines et techniques pour aider la police de Benue» a été ordonné, dont «des hélicoptères, des drones» et des «véhicules tactiques spécialisés», a indiqué dans un communiqué samedi le responsable de la communication de la police nationale, Olumuyiwa Adejobi.

Une loi a été adoptée pour interdire les rançons

Le Nigeria est confronté à une résurgence importante des enlèvements à cause de la sévère crise économique que connaît le pays et qui pousse de plus en plus de Nigérians vers la criminalité.

Les chiffres sur les enlèvements sont peu fiables en l'absence de signalement de tous les cas. Le cabinet de conseil nigérian SBM Intelligence a déclaré en avoir enregistré 4777 entre l'arrivée au pouvoir du président Bola Ahmed Tinubu en mai 2023 et janvier 2024.

En 2022, une loi a été adoptée interdisant de verser de l'argent aux ravisseurs. Toutefois, de nombreuses familles indiquent ne pas faire confiance aux autorités et estiment ne pas avoir d'autre choix que de verser les rançons réclamées.