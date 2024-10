Israël cible-t-il les terroristes du Hezbollah avec des «bombes ninja»?

Des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux laissent penser qu'Israël utilise une arme particulière dans sa lutte contre le Hezbollah. Des «bombes ninja» redoutablement efficaces et livrées par les Etats-Unis.

Des photos circulant sur les réseaux sociaux suggèrent qu'Israël a recours à des missiles Hellfire dans sa lutte contre le Hezbollah. Photo: X @clashreport 1/6

Marian Nadler

Des milliers de personnes ont été blessées, en plus de dizaines de morts, lors de l'explosion des bipeurs provoquée par Israël. Cette démonstration de force des services secrets israéliens a fait de nombreuses victimes collatérales, dont des civils. Des images circulant sur les réseaux sociaux laissent désormais penser qu'Israël utilise une nouvelle arme au Liban, dont la précision permettrait d'éviter les dommages collatéraux et de tuer les membres du Hezbollah de manière plus ciblée. Il s'agirait du missile Hellfire, surnommé «bombe ninja».

La «bombe ninja» écrase et coupe en deux

Ce type de missile est apparu pour la première fois en 2021 dans l'armée américaine avec le modèle Hellfire R9X. Il est également appelé «bombe ninja» en référence aux pièces métalliques en forme de lames qu'il déploie juste avant l'impact, qui font penser aux shurikens, les armes traditionnelles japonaises de lancer. D'une portée de huit kilomètres, les projectiles sont entièrement dépourvus de charge explosive. La cible est neutralisée soit par un coup direct, soit par l'énergie cinétique libérée lors de l'impact. La personne visée est alors écrasée ou coupée en deux. Les dommages collatéraux sont donc quasiment exclus si la bonne cible est atteinte.

Des photos apparues la semaine dernière sur X montrent une voiture dont le pare-brise a été percé. L'impact est en forme de croix, ce qui laisse supposer l'utilisation d'un missile Hellfire. Les dégâts à l'intérieur de la voiture permettent aussi d'abonder en ce sens: le volant et le levier de vitesse ont été littéralement découpés. Un homme a été grièvement blessé lors de l'attaque. Sur la photo, on le voit à côté du véhicule. Pas de traces du projectile lui-même.

Les Etats-Unis ont livré des milliers de missiles Hellfire à Israël

En 2022, les États-Unis auraient éliminé le chef d'Al-Qaïda Aiman al-Zawahiri avec une «bombe ninja». Il se croyait en sécurité sur le balcon d'un logement secret, mais le missile Hellfire l'a mortellement touché. La maison n'a subi que des dommages minimes: en cas d'attaque avec un missile équipé d'une ogive, une grande partie du bâtiment aurait probablement été détruite et plus d'un mort aurait été à déplorer. Le général iranien Qassem Soleimani aurait également été éliminé par ce missile.

L'agence de presse Reuters a rapporté fin juin que le gouvernement américain avait envoyé des milliers de missiles Hellfire à Israël depuis le début de la guerre à Gaza. L'arme aurait été développée sous le mandat de Barack Obama; les leaders politiques américains avaient d'ailleurs reçu de vives critiques en raison du nombre élevé de victimes civiles dues aux attaques de drones. Ni le gouvernement israélien, ni le gouvernement américain n'ont reconnu publiquement l'utilisation de cette arme.