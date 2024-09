Ce que l'on sait des explosions de bipeurs qui ont fait 9 morts au Liban

Janine Enderli

Mardi après-midi, une série d'explosions a frappé des centaines de bipeurs au Liban. Ces petits récepteurs radio sont principalement utilisés par la milice pro-iranienne du Hezbollah pour communiquer. Les détonations ont provoqué la mort d'au moins neuf personnes et fait plus de 3000 blessés. Les médias américains rapportent, en se référant à des représentants et des informateurs de différents pays, qu'Israël pourrait avoir préparé les appareils avec des explosifs avant leur arrivée au Liban. Israël n'a pas encore revendiqué cet acte. Blick fait le point sur ce que l'on sait pour l'heure.

1 Que s'est-il passé?

Vers 15h, heure suisse, des explosions se sont produites simultanément au Liban. Des personnes portant des petits bipeurs sont soudainement tombées au sol. Très vite, il est apparu qu'il s'agissait d'une attaque coordonnée.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré comment les détonations se produisaient dans des magasins, dans la rue ou dans des bâtiments. L'état d'urgence a été instauré dans le sud de la capitale libanaise, Beyrouth, après l'attaque. Les personnes blessées ont été soignées dans la rue, les hôpitaux se sont retrouvés complètement débordés.

2 Qui sont les victimes?

Selon les informations libanaises, un enfant figure parmi les neuf victimes des explosions. Fatima A.* aurait apparemment perdu la vie lorsqu'un des appareils a explosé près de la maison de sa famille dans la ville de Saraain. C'est ce que rapporte l'agence de presse Anadolu, citant un journaliste sur place. Le Hezbollah et le ministre libanais de la Santé ont tous deux confirmé la mort d'une jeune fille dans leurs déclarations et conférences de presse respectives, sans toutefois donner son nom ou d'autres détails.

Parmi les neuf morts confirmés, seuls Fatima et Mohammad Mahdi Ammar, le fils d'Ali Ammar, membre du bloc «Loyauté à la résistance» du Hezbollah, ont pu être identifiés. Outre les morts, environ 2800 personnes ont été blessées. Deux cents d'entre elles sont dans un état critique.

Une agence de presse iranienne écrit que l'ambassadeur Mojtaba Amani a également été blessé par l'une des explosions. Il a été transporté à l'hôpital.

3 Pourquoi les bipeurs ont-ils explosé?

Plusieurs théories circulent. La plus crédible suggère qu'Israël aurait intercepté les pagers avant qu'ils n'atteignent le Hezbollah, les piégeant avec des explosifs. Cette hypothèse est relayée par des médias américains citant des experts et des informateurs de différents pays. La milice libanaise aurait commandé les bipeurs à Taiwan, a rapporté le «New York Times».

Des vidéos postées sur les réseaux sociaux indiquent que «les explosifs étaient intégrés dans les bipeurs», a déclaré N. R. Jenzen-Jones, directeur d'Armament Research Services, une société de recherche en armement, dans un article sur X. «L'ampleur indique une attaque complexe dans la chaîne d'approvisionnement plutôt qu'un scénario dans lequel les appareils ont été interceptés et modifiés pendant le transport.»

Une autre théorie parle de batteries au lithium surchauffées qui ont été manipulées par un logiciel malveillant. Les appareils modernes, y compris certains bipeurs, sont équipés de batteries lithium-ion qui peuvent exploser ou prendre feu si elles deviennent trop chaudes ou entrent en contact direct avec des métaux. Néanmoins, il est hautement improbable qu'une pile au lithium soit à l'origine des explosions de mardi, affirment les experts.

4 Que dit le fabricant des appareils?

Comme on peut le voir sur de nombreuses photos, le logo du fabricant taïwanais Gold Apollo figure sur les bipeurs qui ont explosé. Le patron et fondateur de l'entreprise, Hsu Ching-Kuang, s'est exprimé peu après l'attaque et a exclu toute implication de son entreprise dans les explosions. Il a déclaré à Reuters: «Ce produit ne vient pas de chez nous. Il portait simplement le logo de notre marque.» Selon Ching-Kuang, c'est une entreprise basée en Hongrie qui a fabriqué les appareils. «Selon un accord, nous autorisons BAC à utiliser notre marque pour la vente de produits dans certaines régions, mais le design et la fabrication sont entièrement pris en charge par BAC.»

5 Pourquoi le Hezbollah utilise-t-il des bipeurs en premier lieu?

Depuis quelques mois, le Hezbollah a opté pour bipeurs, jugés plus sûrs que les téléphones portables, craignant qu'Israël ne les utilise pour localiser et surveiller ses combattants. Les bipeurs, dépourvus de caméra ou de microphone, représentent une option moins risquée pour ceux qui redoutent d'être espionnés.

* Nom connu de la rédaction