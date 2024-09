Swiss supprime à nouveau les vols à destination de Tel Aviv

A la suite des récents événements, Swiss suspend le trafic aérien au départ et à destination de Tel Aviv. Les passagers réservés sur les vols annulés seront contactés par Swiss. «Après un examen approfondi, nous avons décidé d'annuler les vols de Zurich à Tel-Aviv et retour», écrit la compagnie aérienne.

Les vols LX252 et LX253 seront annulés les mercredi et jeudi 18 et 19 septembre. Par ailleurs, Swiss évitera également provisoirement l'espace aérien au-dessus d'Israël et de l'Iran. Ceci est valable jusqu'au jeudi 19 septembre inclus. Swiss affirme que la sécurité des passagers et de l'équipage est toujours la priorité absolue.

«Nos spécialistes évaluent toutes les informations disponibles, sont en contact permanent avec les autorités compétentes en Suisse et sur place et continueront à évaluer la situation dans les jours à venir», poursuit Swiss.

Source: ATS