L'avion de type Beechcraft King Air 90 a atterri en toute sécurité à Bakersfield, en Californie. 1/2

SDA et Nicola Imfeld

C'est une histoire digne des plus grands films d'Hollywood: le couple Eliot Alper et Yvonne Kinane-Well se trouvait à bord d'un avion bimoteur à turbopropulseur reliant Henderson (Nevada) à Monterey (Californie). Le pilote, âgé de 78 ans, a soudain été victime d'une grande douleur et s'est évanoui, comme l'ont rapporté plusieurs médias américains et les autorités de l'aviation civile (FAA).

Yvonne Kinane-Well s'est alors retrouvée seule aux commandes de l'avion. Et elle n'avait aucune expérience. Elle n'a pas eu d'autre choix que de prendre les commandes. Elle a contacté par radio les contrôleurs aériens au sol, qui lui ont donné des instructions détaillées pour diriger l'avion vers un petit aéroport de Bakersfield, en Californie.

«Je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma carrière»

Yvonne Kinane-Well a alors réussi à faire atterrir le petit avion en toute sécurité. «A ma connaissance, c'est sans précédent», a déclaré Ron Brewster, directeur des aéroports du comté de Kern en Californie, à la chaîne CBS. «Je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma carrière.» La femme est donc sortie indemne de l'atterrissage, tout comme l'avion de type Beechcraft King Air 90.

Mais son mari, Eliot Alper, a ensuite été transporté à l'hôpital et est malheureusement décédé des suites de l'infarctus dont il avait été victime en plein vol.