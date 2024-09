Le milliardaire de la technologie Elon Musk et la Première ministre italienne Giorgia Meloni semblent s'entendre à merveille. Ils n'ont pas caché leur admiration réciproque lors d'une remise de prix.

Que se passe-t-il entre Giorgia Meloni et Elon Musk?

«Elle est encore plus belle à l'intérieur»

Johannes Hillig

Giorgia Meloni et Elon Musk, s'entretenant lors d'une cérémonie à New York. Photo: keystone-sda.ch

Que se passe-t-il entre le milliardaire Elon Musk et la Première ministre italienne Giorgia Meloni? C'est la question que beaucoup se posent après le discours du propriétaire de Tesla lors de la remise des prix des Global Citizen Awards de l'Atlantic Council, en marge de l'assemblée générale de l'ONU à New York. Il a en effet couvert la politicienne de compliments, la qualifiant d'«encore plus belle de l'intérieur que de l'extérieur», comme le rapporte le média politique américain «Politico».

Lors de la cérémonie, les deux personnalités ont semblé échanger plusieurs regards complices. Assis côte à côte lors de l'événement, ils ont également été observés alors qu'ils étaient plongés dans une grande conversation.

Musk est un «génie précieux»

Giorgia Meloni avait personnellement demandé à Elon Musk de la présenter au dîner. En réalité, ils s'étaient déjà rencontrés à plusieurs reprises au cours de l'année écoulée, la première fois en juin 2023 dans la résidence officielle de Giorgia Meloni, à Rome. Elon Musk avait également pris la parole lors d'un festival politique organisé par le parti de droite radicale, Fratelli d'Italia. Lorsque Giorgia Meloni est elle-même montée au pupitre, elle a rendu la pareille à Elon Musk en le qualifiant de «précieux génie».

Ils se sont couverts d'éloges les uns les autres lors de leur prestation. Photo: keystone-sda.ch 1/4

Le choix de Giorgia Meloni pour le prix a cependant irrité certains membres de l'Atlantic Council, qui ont critiqué sa proximité passée avec la Russie et la rhétorique xénophobe et homophobe de son parti. Mais une grande partie d'entre eux ont toutefois rendu hommage à son «fort soutien à l'UE et à l'alliance transatlantique» ainsi qu'à sa présidence du G7 en 2024.

