Au moins quatre morts et 120 blessés dans un séisme en Iran

Les Iraniens sont habitués aux séismes, comme celui qui a détruit la ville de Sare Pole-Zahab le 16 novembre 2017. Au moins 530 personnes avaient été tuées (Archives).

ATS Agence télégraphique suisse

Au moins quatre personnes sont mortes et 120 blessées dans un séisme en Iran, dans le nord-est du pays. Le tremblement de terre d'une magnitude de près de 5 a secoué à 13h24 (11h54 suisses) la ville de Kashmar (nord-est) faisant quatre morts et 120 blessés, a annoncé à la télévision d'Etat le gouverneur local, Hojatollah Shariatmadari.

L'Institut sismologique américain (USGS) a de son côté estimé la magnitude à 4,9, précisant que le tremblement de terre s'était produit à une profondeur de 10 km. Le séisme a surtout endommagé des bâtiments vétustes dans des zones urbaines et rurales, a ajouté Hojatollah Shariatmadari.

L'Iran se trouve à la rencontre de plusieurs plaques tectoniques et connaît une forte activité sismique. Début 2023, un séisme de magnitude 5,9 a fait trois morts et plus de 800 blessés dans une région montagneuse du nord-ouest du pays, près de la frontière avec la Turquie. Fin 2003, un séisme de magnitude 6,6 avait frappé la ville de Bam, dans le sud-est de l'Iran, faisant plus de 31'000 morts.