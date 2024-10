Une centaine de ratons laveurs affamés l'encerclent, elle appelle la police

Une Américaine, complètement désemparée, a retrouvé plus d'une centaine de ratons laveurs dans son jardin, relate ce mercredi le «New York Post». Selon les autorités, cette histoire illustre pourquoi il ne faut pas nourrir les animaux sauvages.

Les policiers qui sont intervenus sur place se sont dits «choqués» par le nombre de ratons laveurs.

Antoine Hürlimann Responsable du pôle News et Enquêtes

C'est une scène qui ne manque pas de sel. Une femme de l'Etat de Washington qui nourrissait les ratons laveurs de son quartier depuis des décennies a appelé la police. La raison? Elle a découvert, en rentrant chez elle, plus d'une centaine d'envahisseurs masqués à fourrure qui l'empêchaient d'accéder à sa maison, relate ce mercredi le «New York Post».

Les adjoints du shérif du comté de Kitsap se sont rendus sur les lieux, à Poulsbo. Avant de déclarer à la presse que la femme leur avait dit qu'elle donnait à manger aux animaux depuis 35 ans, sans aucun incident.

Tout aurait changé il y a environ six semaines. La population de ces petits mammifères a soudainement explosé et des dizaines de bêtes ont commencé à encercler la propriété de banlieue, jour et nuit, pour réclamer de la nourriture.

Ne pas nourrir les animaux

Les adjoints ont été «choqués» de voir autant de ratons laveurs au même endroit, glisse Kevin McCarthy, porte-parole du bureau du shérif, à 9News. « À ce stade, il a été déterminé que les ratons laveurs n'ont commis aucun crime», enchaîne-t-il, pince-sans-rire.

Cet incident est un exemple typique de la raison pour laquelle il est déconseillé aux gens de nourrir les animaux sauvages, reprend l'agent. «C'est très simple: ne nourrissez pas les animaux sauvages. Lorsque les animaux sauvages ont une source de nourriture fiable, ils y reviennent toujours. Et c'est ce qu'ont fait ces ratons laveurs jusqu'à ce que le nombre de ratons laveurs attendant un repas devienne incontrôlable.»