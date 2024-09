Les réactions pleuvent face à l'ouragan meurtrier qui endeuille l'Amérique

Solène Monney

Joe Biden a exprimé son soutien aux personnes touchées par l'ouragan Hélène qui a déjà tué plus de 90 personnes (Archives). Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Les Etats-Unis sont endeuillés: le dernier bilan de l'ouragan Hélène qui a touché terre au nord-ouest de la Floride, jeudi 26 septembre, a déjà fait 91 victimes. Tandis que les recherches de survivants se poursuivent, des messages de soutien inondent les réseaux sociaux.

«J’ai été informé plus tôt des conséquences de l’ouragan Hélène et de notre travail visant à soutenir les efforts de réponse et de rétablissement en cours», publie sur X Joe Biden, président des Etats-Unis. Ce dernier indique vouloir se rendre rapidement «auprès des communautés touchées».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Trump sort la sulfateuse

Donald Trump fait entrer cette catastrophe dans la campagne présidentielle. Le candidat à la maison blanche critique la réponse de l'administration Biden lors d'un rassemblement en Pennsylvanie. Il reproche au président et à la vice-présidente d'avoir profité de la vie «alors que de grandes parties de notre pays ont été dévastées par cet ouragan massif». Le républicain a prévu une escale en Géorgie ce lundi.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Son colistier J.D. Vance, de son côté, appelle à la communion: «S'il vous plaît priez pour toutes les personnes touchées par la tempête.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Kamala Harris, samedi, exprime ses condoléances. Elle assure qu'avec Joe Biden, aucun État américain touché ne se retrouvera seul.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le colistier de Kamala Harris, Tim Walz s'est également exprimé sur le réseau social d'Elon Musk pour partager sa peine: « [...] mon cœur se brise en voyant la dévastation là-bas et dans tout le Sud.» Il a tenu à remercier les équipes intervenantes.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

A noter que le service de météorologie a publié un communiqué à l'intention des Etats touchés par les vents et les inondations. «Nous avons le cœur lourd cette fin de semaine en sachant que nos voisins, amis et famille sont confrontés à de telles difficultés.» L'agence aurait souhaité que leurs prévisions soient cette fois fausses.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations