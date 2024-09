Après l'ouragan Hélène, le sud-est des Etats-Unis évalue les dégâts

ATS Agence télégraphique suisse

L'ouragan a fait 64 victimes. Photo: Gerald Herbert

L'ouragan Hélène a frappé la Floride en catégorie 4 sur une échelle de 5 jeudi soir, et s'est ensuite enfoncé dans les terres en affectant plusieurs autres Etats, de la Géorgie au Tennessee, en passant la Caroline du Nord et du Sud. Il a fait au moins 64 victimes, selon un bilan provisoire compilé par l'AFP à partir des déclarations d'autorités locales. Parmi eux se trouvaient au moins trois pompiers, selon l'Agence fédérale de gestion des catastrophes (FEMA).

«Les opérations de recherche et de sauvetage (...) se poursuivent», a déclaré dimanche lors d'une conférence de presse Lori Moore-Merrell, responsable au sein de cette agence. La Croix-Rouge a indiqué abriter plus de 2000 personnes dans 73 refuges. «Parce qu'il est très difficile d'acheminer des camions par voie terrestre, nous avons commencé hier à livrer des provisions par voie aérienne, notamment de la nourriture et de l'eau», a déclaré dimanche Roy Cooper, le gouverneur de Caroline du Nord, lors d'une conférence de presse.

La tempête a laissé un paysage de désolation dans son sillage: maisons éventrées, routes détruites ou jonchées de débris... Certaines autoroutes sont toujours fermées par endroits, notamment autour d'Asheville en Caroline du Nord. Environ 2,7 millions de clients étaient encore sans électricité dimanche matin, a fait savoir un représentant du ministère fédéral de l'Energie. Le personnel des compagnies électriques s'active à travers toute la zone pour rétablir le courant, coupé notamment à cause des chutes d'arbres.

Dans de «nombreux endroits», les habitants doivent faire bouillir leur eau pour boire, cuisiner ou se brosser les dents, a par ailleurs averti une représentante de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA). Même si la tempête est désormais passée, des alertes aux inondations sont toujours actives en Caroline du Nord à cause d'un risque de rupture de barrages, a expliqué un responsable des services météorologiques américains. Des responsables de cet Etat ont prévenu que les crues pourraient mettre du temps à se dissiper.