Guido Felder

Des spécialistes occidentaux aident également les Ukrainiens à faire fonctionner les armes livrées.

Le président russe Vladimir Poutine met en garde: si l'Occident autorise l'Ukraine à utiliser des armes de précision contre des cibles situées en profondeur sur le territoire russe, cela signifiera une déclaration de guerre de l'OTAN. Car pour utiliser de telles armes, il faut impérativement des soldats de l'OTAN.

Le Kremlin affirme que des forces spéciales occidentales sont d'ores et déjà engagées en Ukraine. Interrogée par Blick, l'ambassade de Russie à Berne écrit: «Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie dispose de statistiques détaillées sur la participation de mercenaires étrangers aux troupes armées du régime de Kiev.» Elle n'a pas si tort que cela.

Selon les experts militaires, on peut certes exclure que des soldats en uniforme combattent en Ukraine pour le compte de leur pays d'origine. Mykola Makhortykh, expert en désinformation russe à l'université de Berne, déclare à ce sujet: «Il n'est guère possible de dissimuler une participation active de militaires occidentaux.»

Des spécialistes sans uniforme

Néanmoins, l'armée ukrainienne devrait être soutenue sur le front par des spécialistes étrangers. Ralph D. Thiele, président de la société politico-militaire allemande et président d'EuroDefense Allemagne ainsi qu'auteur du livre «Hybride Warführung – Zukunft und Technologien» (ndlr: Guerre hybride, avenir et technologies), explique: «Il s'agit souvent d'anciennes forces spéciales militaires qui ont quitté l'uniforme et qui sont désormais sur le terrain avec leur savoir-faire et leur expérience en tant que collaborateurs d'une entreprise privée.»

Les soldats ukrainiens sont aidés par des spécialistes occidentaux. Photo: Getty Images

Ralph D. Thiele est convaincu que ces soi-disant contractors ne se contenteraient pas de former les Ukrainiens aux armes occidentales, mais qu'ils les soutiendraient également sur le champ de bataille. «Ils ne tirent certes pas eux-mêmes, mais ils se tiennent à côté des engins de guerre et aident leurs collègues ukrainiens à les utiliser.»

Mettre à jour les armes

Les armes modernes en provenance de l'Ouest auraient également besoin de mises à jour numériques régulières. «Pour des raisons de sécurité, cela ne se fait guère à distance par transmission numérique. C'est plutôt un spécialiste du pays de fabrication qui vient avec un disque dur et le connecte au système», estime Ralph D. Thiele.

Le char de combat Leopard a lui aussi besoin de mises à jour régulières. Photo: Getty Images

L'Occident apporte en outre une aide importante en matière de logistique. Jusqu'à présent, beaucoup de choses se sont passées dans les pays voisins comme la Pologne et la République tchèque, près de la frontière avec l'Ukraine. Le président d'EuroDefense Allemagne s'exprime: «Mais des entreprises d'armement comme Rheinmetall construisent également des ateliers en Ukraine même pour réparer le matériel de guerre.» Là aussi, Ralph D. Thiele pense que des contractants interviendront.

Conseil stratégique

On savait jusqu'à présent que les partenaires occidentaux fournissaient aux Ukrainiens des évaluations de la surveillance par satellite, formaient les soldats et les conseillaient également sur le plan stratégique. L'étendue de ces conseils est inconnue. Il devrait toutefois s'agir de conseils généraux et non de la planification concrète d'interventions individuelles.

Glen Grant est un ancien lieutenant-colonel de l'armée britannique, analyste de défense à l'Institut ukrainien pour le futur et ancien conseiller du ministère ukrainien de la Défense. Photo: zVg

Glen Grant, ancien lieutenant-colonel de l'armée britannique, analyste de la défense auprès de l'Institut ukrainien pour l'avenir et ancien conseiller du ministère ukrainien de la défense, déclare à Blick: «L'OTAN en sait trop peu sur ce qui se passe sur le champ de bataille pour pouvoir évaluer correctement les plans.» Grant ajoute que l'aide occidentale n'est pas du tout toujours la bienvenue sur place. «L'armée ukrainienne déteste qu'on la considère comme imparfaite.»

Couvrir ses propres erreurs

Selon Mykola Makhortykh, des indices montrent que l'implication de l'armée occidentale dans la planification a diminué ces derniers temps. «L'attaque ukrainienne à Koursk, par exemple, a probablement été une grande surprise pour l'Occident, car elle a été tenue strictement secrète afin d'éviter de potentielles fuites d'informations.»

Mykola Makhortykh est expert en désinformation russe à l'université de Berne. Photo: zVg

Selon Mykola Makhortykh, de nombreuses accusations de Moscou relèvent de la propagande du Kremlin. Ainsi, on aurait également affirmé que des pilotes occidentaux pilotaient des avions de combat, ce qui est toutefois hautement improbable en raison de la barrière de la langue et du risque de perte de personnel. Le chercheur en propagande conclut: «Le Kremlin utilise de telles affirmations pour justifier les erreurs dans son effort de guerre vis-à-vis de la population russe.»