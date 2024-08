La Burj Khalifa de Dubaï pourrait bientôt perdre son titre de plus haut bâtiment du monde. En Arabie saoudite, la construction du premier gratte-ciel qui devrait franchir la barre des 1000 mètres progresse. Mais la course est loin d'être terminée.

1/6 Avec ses 828 mètres, la Burj Khalifa à Dubaï est actuellement le bâtiment le plus haut du monde.

Martin Schmidt

Qui sera le plus haut? Au Moyen-Orient, la course à l'immeuble le plus haut du monde est engagée depuis de nombreuses années. Depuis 2010, Dubaï occupe la première marche du podium grâce au Burj Khalifa. Avec une hauteur de 828 mètres, ce gratte-ciel est le plus haut bâtiment du monde.

Cependant, les choses bougent à nouveau dans la compétition. Les travaux de construction de la Jeddah Tower, située en Arabie saoudite, avancent à nouveau depuis un certain temps. Ce gratte-ciel devrait un jour détrôner le Burj Khalifa en tant que détenteur du record. A titre de comparaison, le plus haut bâtiment de Suisse, la Roche Tower 1, à Bâle, mesure «seulement» 205 mètres de hauteur.

La construction prendra encore des années

Mais il faudra encore des années avant que la Jeddah Tower atteigne la hauteur prévue de 1008 mètres. Après le début des travaux en 2012, le chantier monstre est resté majoritairement à l'arrêt entre 2015 et septembre 2023. Tout d'abord, divers problèmes juridiques du côté des entreprises de construction ont retardé le projet. Puis la pandémie de Covid-19 a joué les troubles-fêtes, augmentant les doutes quant à la possibilité que le gratte-ciel soit un jour achevé.

Le fonds d'investissement public (PIF) de l'Arabie saoudite jette actuellement son dévolu sur l'argent et les grands projets. L'objectif: obtenir la suprématie régionale pour avoir une position de poids dans les affaires mondiales. Le projet de quartier «Jeddah Economic City» en fait partie. Et la Jeddah Tower doit être le symbole de ce progrès. Son design rappelle les feuilles de palmier qui viennent de pousser. Le gratte-ciel doit être utilisé de manière polyvalente et comprendre des espaces d'habitation, de commerce et de bureaux.

Dubaï n'a pas dit son dernier mot

À L'origine, Il était prévu que la Jeddah Tower atteigne une hauteur de 1600 mètres. Les plans ont toutefois dû être adaptés en raison de la nature du sous-sol. C'est pourquoi la Dubai Creek Tower pourrait lui ravir la place de plus haut bâtiment. Les fondations ont été posées en 2018, mais après un arrêt prolongé des travaux, le bâtiment ne s'élève que de quelques mètres.

L'émirat de Dubaï continue de garder le secret sur la hauteur de son futur gratte-ciel. Pendant longtemps, il a été question de 930 à 1400 mètres. A la fin de l'année dernière, le responsable du projet a annoncé une adaptation du projet. La hauteur de la tour sera nettement inférieure à celle prévue à l'origine. La chasse aux records n'est plus la priorité absolue. L'avenir nous dira si c'est sérieux ou si l'on a voulu attirer la concurrence sur une fausse piste. Quoi qu'il en soit, les travaux de construction devraient reprendre cette année.

Pourquoi cette course?

En Arabie saoudite, on ne veut pas encore entendre parler de la fin de la chasse aux records. On y prévoit un gratte-ciel de près de 2000 mètres de haut. La construction doit avoir lieu dans une zone nouvellement aménagée de 18 kilomètres carrés au nord de Riyad, la capitale saoudienne. Le Japon veut également être de la partie et prévoit, dans le cadre du projet «Tokyo 2045», une tour de 1700 mètres de haut pouvant accueillir jusqu'à 55'000 personnes.

Les constructeurs veulent faire de ces constructions gigantesques les merveilles du monde moderne. Il s'agit à la fois de symboles de statut social et de pôles d'attraction touristique.