Poutine et le président iranien se rapprochent plus que jamais

Vladimir Poutine et son homologue iranien se sont rencontrés ce vendredi au Turkménistan. Photo: Anadolu via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue iranien Massoud Pezeshkian se sont félicités vendredi de partager des positions «proches» sur les sujets internationaux, en pleines tensions au Moyen-Orient et après plus de deux ans et demi d'offensive russe en Ukraine. Les deux dirigeants ont échangé pendant environ une heure, selon le Kremlin, en marge d'un forum régional à Achkhabad (Turkménistan), leur première entrevue en personne depuis l'élection en juillet du dirigeant iranien.

Cet entretien intervient en plein conflit au Moyen-Orient, où Israël est engagé dans une guerre au Liban contre le Hezbollah, une formation pro-iranienne, et le Hamas dans la bande de Gaza, l'Iran ayant de son côté attaqué à l'aide de missiles le territoire israélien en réponse à des assassinats ciblés.

Discussions autour du Proche-Orient

Téhéran est aussi accusé depuis plusieurs mois par les Occidentaux d'avoir fourni des drones explosifs Shahed et des missiles de courte portée à la Russie, aidant ainsi l'armée russe en Ukraine. Des accusations rejetées par l'Iran.

«Nous travaillons activement ensemble sur la scène internationale et nos évaluations des événements dans le monde sont souvent très proches», a dit M. Poutine à son homologue iranien. «Les relations avec l'Iran sont une priorité pour nous et elles se développent avec succès», a-t-il ajouté lors d'une brève intervention diffusée à la télévision d'Etat russe.

Son homologue iranien Massoud Pezeshkian s'est lui aussi réjoui de la proximité grandissante avec Moscou. «Nos positions sur la scène internationale sont similaires», a reconnu Massoud Pezeshkian, d'après une traduction officielle diffusée à la télévision russe. Le Kremlin avait expliqué lundi que les deux dirigeants évoqueraient ensemble «des questions bilatérales» et «la situation au Proche-Orient».

Occident dénoncé

Répondant plus tôt à un journaliste de la télévision russe d'Etat, Massoud Pezeshkian avait appelé Israël à cesser ces bombardements au Liban et dans la bande de Gaza, selon une traduction en russe de ses propos. Le dirigeant iranien a également dénoncé, toujours d'après cette traduction, le soutien des Etats-Unis et de l'Union européenne à Israël.

Poutine, qui fait lui l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale et ne se rend donc que dans des pays amis, participe vendredi au Turkménistan à un forum régional, à l'invitation des autorités de ce pays reclus d'Asie centrale.

L'Iran, visé par des sanctions américaines pour son programme nucléaire, est un proche partenaire économique et diplomatique de Moscou et les relations bilatérales se sont renforcées depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en février 2022. Vladimir Poutine et Massoud Pezeshkian ont prévu de se revoir à l'occasion du sommet des Brics à Kazan, en Russie, qui aura lieu du 22 au 24 octobre.