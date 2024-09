Pour Zelensky, le remaniement répond au «besoin d'une nouvelle énergie»

L'Ukraine vient de connaître son plus grand remaniement ministériel depuis le début de l'invasion russe en février 2022.

ATS Agence télégraphique suisse

L'Ukraine a «besoin d'une nouvelle énergie» après deux ans et demi de guerre avec la Russie, a déclaré mercredi le président Volodymyr Zelensky pour expliquer un grand remaniement ministériel en cours, qui inclut notamment le chef de la diplomatie. «Certains d'entre eux sont ministres depuis cinq ans et nous avons besoin d'une nouvelle énergie», a dit, sans plus de détails, Zelensky, remerciant les responsables sortants, au cours d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre irlandais Simon Harris à Kiev.

Ce remaniement ministériel est le plus large en Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba, cinq autres ministres et vice-Premiers ministres ainsi que le chef du Fonds des biens d'Etat chargé des privatisations ont présenté leur démission au Parlement.

Andriï Sybiga, le premier adjoint de Dmytro Kouleba, a été choisi pour le remplacer, a fait savoir mercredi David Arakhamia, le chef de file des parlementaires du parti présidentiel. Moins connu et moins médiatique que le ministre sortant, Andrïi Sybiga, 49 ans, est considéré comme un poids lourd de la diplomatie ukrainienne. Il avait notamment occupé le poste d'ambassadeur en Turquie de 2016 et 2021.

Un poste plus important pour Dmytro Kouleba?

Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion d'élus avec le président Volodymyr Zelensky pour remplacer les ministres sur le départ, a ajouté David Arakhamia. Les candidats choisis devront ensuite être officiellement proposés et recevoir l'approbation du parlement ukrainien. Un haut responsable de la présidence a par ailleurs déclaré à l'AFP que Dmytro Kouleba et le président Zelensky discuteraient et décideraient quelles seront ses futures fonctions.

Selon certaines informations, Dmytro Kouleba pourrait se voir proposer un poste important dans lequel il serait chargé de l'intégration de l'Ukraine à l'Otan que Kiev ambitionne d'obtenir au plus vite. Les départs de quatre ministres ont été validés par les députés mercredi. La démission d'une vice-Première ministre et celle du chef du Fonds des biens d'Etat n'ont pas pu réunir suffisamment de voix et le vote sur Dmytro Kouleba a été reporté à jeudi, selon une source parlementaire.

Dmytro Kouleba est l'une des personnalités ukrainiennes les plus en vue depuis le début de la guerre avec la Russie. Il n'a eu de cesse de réclamer un plus grand soutien occidental à l'Ukraine et d'essayer de convaincre des pays courtisés par Moscou, en Afrique et en Asie en particulier, de soutenir Kiev. Le président Zelensky a par ailleurs limogé un chef adjoint de son administration, Rostyslav Chourma, accusé d'abuser de son poste pour assurer des avantages économiques à sa famille via une structure anticorruption gouvernementale.