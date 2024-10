Israël dévoile le bunker où était caché le chef du Hamas Yahya Sinouar

L'armée israélienne a publié une vidéo des locaux souterrains dans lesquels Yahya Sinouar et sa famille se sont cachés avant sa mort. Selon les images, il y aurait vécu confortablement et sans craindre la faim.

Des piles d'argent et un sac Hermès?

Après une année de traque, le chef du Hamas Yahya Sinouar a été tué. L'armée israélienne a à présent publié une vidéo du bunker dans lequel il vivait caché avec sa famille. Photo: AFP 1/2

Sandra Meier

Pendant plus d'un an, le chef du Hamas Yahya Sinouar s'est caché pour échapper à la vengeance d'Israël. Avec sa famille et plusieurs gardes du corps, il vivait dans un bunker souterrain à Khan Younès avant sa mort. Une vidéo publiée par l'armée israélienne montre à quoi ressemble l'intérieur de la structure.

Dans un coin, des liasses de billets sont empilées et rangées dans des sacs en plastique. Il s'agit, selon Tsahal, de millions de shekels et de dollars américains. «Il vivait confortablement ici, alors que les civils à la surface meurent de faim dans la pauvreté», déclare un soldat dans la vidéo. Une autre pièce étroite apparait à l'écran. Des matelas sont posés sur le sol, sur lesquels sont éparpillés des vêtements. C'est ici qu'auraient dormi les gardes du corps de Yahya Sinouar. Selon l'armée israélienne, des armes à feu, des explosifs et des munitions ont également été trouvés.

Le chef terroriste n'avait apparemment pas à craindre la faim. Les forces armées montrent la partie principale de la cachette comprenant une salle de bain et une cuisine entièrement équipée avec des provisions. Tsahal estime que Yahya Sinouar a stocké sous terre du matériel de secours de l'UNRWA, initialement destiné à la population de la bande de Gaza.

En réalité, le bunker à Khan Younès avait déjà été découverte en février par l'armée israélienne. Le chef du Hamas s'était apparemment enfui peu avant vers Rafah, au sud de la bande de Gaza. Yahya Sinouar se serait déplacé entre les deux villes à travers un vaste réseau souterrain, toujours accompagné de gardes du corps.

Sa femme possèderait un sac de luxe

Histoire d'enfoncer le clou, un porte-parole de l'armée israélienne a publié une photo de la veuve de Yahya Sinouar sur X, qui la montrerait avec un sac à main de la marque de luxe Hermès. «La femme de Yahya Sinouar est-elle entrée avec lui dans le tunnel le 6 octobre et portait-elle un sac Birkin dont la valeur est estimée à 32'000 dollars?», demande le porte-parole à ce sujet.

Rien n'indique que le sac est un original ou s'il s'agit d'une contrefaçon. Un point semble toutefois clair: Israël a bien l'intention de communiquer les moindres faits et gestes de Yahya Sinouar, considéré comme le cerveau de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 et tué mercredi dernier alors qu'il tentait de prendre la fuite.