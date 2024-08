Pourquoi le vice-candidat J.D. Vance met en péril l'élection de Trump

Donald Trump a choisi J.D. Vance comme vice-président.

Alors que l'ambiance est au beau fixe chez les démocrates, c'est le bazar chez les républicains. Le «Grand Old Party» est sous le feu des projecteurs à cause d'un de ses membres clés: le vice-candidat de Donald Trump, J.D. Vance.

Mais le bras droit de Trump n'est pas dans la lumière pour les bonnes raisons: des documents accablants refont désormais surface et pèse sur sa réputation. Déclarations discriminatoires, anciens e-mails et tweets problématiques, recherches de contenus pornographiques... l'éventail est large et embarrassant.

Les pièces à conviction ont été transmises au journal «The New York Times» par une ancienne camarade de l'université Yale de l'intéressé. Environ 90 mails et messages, dont la plupart remontant à la période entre 2014 et 2017, sont tombés entre les mains du journal. Sofia Nelson, femme transsexuelle, a décidé de rendre ces échanges publics dans un but précis: elle ne supportait plus de voir le vice-candidat soutenir l'interdiction des soins de réassignation sexuelle pour les mineurs dans l'Arkansas.

«Je déteste la police», Trump est une «catastrophe»...

J.D. Vance doit lourdement regretter ses propos aujourd'hui – certains plus que d'autres. À l'époque, le colistier de Trump vociférait contre... Trump lui-même. Il y a huit ans, il affirmait haut et fort qu'il ne soutiendrait jamais son actuel bras droit, qu'il qualifiait de «catastrophe». Il était alors persuadé que sa rivale, Hillary Clinton, emporterait alors les élections face à lui.

Le sénateur dans la tourmente s'est également lâché sur le Parti républicain, qui «n'offre rien d'aussi attrayant que le démagogue». Les forces de l'ordre n'ont pas non plus échappé à sa haine: «Je déteste la police», affirmait-il alors en dénonçant ses méthodes brutales.

Mais récemment aussi, J.D. Vance en a fait des belles. En février dernier, l'homme avait repartagé sur X un post d'une femme «en train de se faire violer par un dauphin et d'en profiter». Selon les internautes, ce post est problématique par le fait que les mots «femme» et «dauphin» sont mis en évidence – ce qui laisse supposer que le sénateur cherchait initialement du contenu impliquant des femmes et des dauphins... «J.D. Vance est odieux», avait alors réagit l'équipe de campagne de Kamala Harris.

Les «catladys», ces femmes célibataires dénigrées

L'homme politique s'est aussi fait remarquer pour ses déclarations dénigrantes. Il y a trois ans, J.D. Vance avait qualifié les femmes comme Kamala Harris, qui n'ont pas d'enfants, de «femmes à chats sans enfants qui sont malheureuses dans leur propre vie et dans les choix qu'elles ont faits et qui veulent donc rendre le reste du pays malheureux». Il a accusé les démocrates de voir leur avenir contrôlé par des personnes sans enfants.

Mais le colistier de Trump est lui-même victime de fake news. Selon un utilisateur de X, son autobiographie contiendrait des passages de descriptions de ses fantasmes sexuels avec des coussins de canapé. L'agence de presse AP avait ensuite procédé à une vérification des faits et n'avait trouvé aucune citation correspondante.

J.D. Vance est marié à Usha, une avocate d'origine indienne.

Sa cote de popularité est au plus bas

Donald Trump n'a pas encore réagi aux tourmentes de son vice-président. Il a toutefois pris sa défense sur son utilisation du terme «catladys» (ndlr: terme plutôt péjoratif pour décrire des femmes célibataires, sans enfants, qui ne donnent d'affection qu'à leurs chats). «Il a grandi dans une constellation familiale très intéressante, et il pense que la famille est une bonne chose. On peut tout à fait le dire de temps en temps, je trouve», a déclaré l'ex-président.

Tant de mauvaise pub pour J.D. Vance qui lui vaut d'obtenir haut la main les chiffres de sondages les plus misérables pour un candidat à la vice-présidence. Selon CNN, sa cote de popularité a chuté de six points depuis le congrès du parti. Au cours des décennies précédentes, la valeur des vice-candidats était en moyenne de +18 points.

Pas de soutien des proches de Trump

Quant aux anciens cadres de Trump, ils n'en pensent pas moins du bras droit de leur mentor. Alyssa Farah Griffin, directrice de la communication en 2020, met en garde contre la «catastrophe Vance». Selon elle, le sénateur est clairement un choix basé sur l'humeur d'un «Trump prétentieux». «Il n'y a visiblement pas eu de procédure de vérification de J.D. Vance», affirme-t-elle.

Le chef de la communication en 2017 Anthony Scaramucci estime de son côté que J.D. Vance «ne fait pas du bon travail». «S'il avait choisi quelqu'un comme Nikki Haley, par exemple, cela l'aurait vraiment aidé pour un duel direct contre la vice-présidente Harris», estime le communicant.

Vers un changement de vice-président?

Jusqu'à présent, Trump est toujours resté fidèle à son colistier, qui fait un «travail fantastique» à en croire les dires du candidat républicain. Même s'il venait à changer d'avis, se débarrasser du vice-président approuvé par la convention du parti serait actuellement très compliqué. J.D. Vance devrait démissionner volontairement – ou mourir. Mais dans ce cas, une nouvelle convention du parti devrait être organisée dans les plus brefs délais.

Donald Trump est désormais dos au mur: il n'a pas d'autres possibilités que de faire bonne figure malgré tous les faux pas de son colistier – et tenter de redorer son image. Car le Républicain le sait: son vice-président pourrait bien lui faire perdre la victoire électorale du 5 novembre s'il continue sur cette lancée.