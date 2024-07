De plus en plus de déchets se retrouvent dans nos eaux. La Méditerranée ne fait pas exception. Dans ces endroits, c'est particulièrement grave.

1/4 Beaucoup de plages méditerranéennes se retrouvent surchargées en été, comme ici en Sicile.

Fabienne Maag

Les valises sont faites, le plein de la voiture aussi, le logement est réservé et le tube de crème solaire est à portée de main! Pour de nombreux touristes suisses, le moment de partir en vacances d'été est enfin arrivé. Comme chaque année, nombre d'entre eux se rendront au bord de la Méditerranée pour profiter du soleil, des plages et des bains de mer. Et les Suisses ne seront pas les seuls à s'y rendre. Au total, la région méditerranéenne accueille chaque année entre 220 et 320 millions de touristes.

Ce sont surtout les pays surfréquentés comme l'Italie, la Grèce ou la Croatie qui pâtissent le plus du tourisme de masse et des dégâts que celui-ci engendre. Si ces lieux peuvent profiter économiquement des nombreux adorateurs du soleil, c'est autre chose lorsque l'on aborde la question de l'environnement.

Des tapis de déchets flottent dans la Méditerranée

Une nouvelle étude de l'université de Cadix en Espagne, réalisée en collaboration avec l'Agence spatiale européenne (ESA), montre que les déchets, en particulier, deviennent une charge de plus en plus lourde le long du littoral. Jusqu'à présent, on ne savait pas exactement où les déchets se déposaient dans la mer. Les chercheurs ont analysé 300'000 images satellites de la surface de la mer autour de la Méditerranée, prises tous les trois jours.

Les déchets marins se rassemblent souvent en nuées de déchets, appelés Litter Windrows. Ceux-ci flottent à la surface et forment un tapis. Grâce à un rayonnement infrarouge spécifique, les chercheurs ont pu localiser ces tapis.

Une surface équivalente à 7500 terrains de football

Les scientifiques ont publié la carte ainsi que l'étude dans la revue spécialisée «Nature Communications». Les régions concernées ne découvrent pas ces immondices: sur le littoral italien, les déchets s'accumulent surtout sur la côte allant de Trieste à Venise et entre Naples et la Calabre. La côte est de la Grèce est également concernée, tout comme la côte sud de l'Espagne, la côte de l'Algérie et de la Tunisie ainsi que la région côtière sud de la Turquie comme Antalya.

Les longues chaînes de déchets peuvent être transportées à la surface par le vent, les intempéries et les courants marins. En surveillant la Méditerranée de juillet 2015 à septembre 2021, les chercheurs ont pu constater que ces tapis de surface couvraient une surface d'environ 94,5 kilomètres carrés. Cela correspond à environ 7500 terrains de football, comme l'indiquent les chercheurs dans leur étude. Certains bancs de déchets mesuraient jusqu'à 23 kilomètres de long.