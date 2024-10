Selon des documents récemment révélés, le Hamas aurait tenté de gagner le soutien de l'Iran et du Hezbollah avant l'attaque du 7 octobre. Photo: keystone-sda.ch 1/4

Pendant plus de deux ans, le Hamas a planifié l'attaque la plus dévastatrice de son histoire contre Israël. Une enquête du New York Times retrace le fil des procès-verbaux saisis de réunions secrètes du Hamas et montre des enregistrements détaillés de la planification de l'attaque terroriste du 7 octobre. Le leader du Hamas, Yahya Sinwar, voulait y impliquer l'Iran et le Hezbollah dans un conflit majeur avec Israël.

Les documents, que le New York Times a pu consulter, comprennent 30 pages de détails jusqu'ici inconnus sur les préparatifs du Hamas. A l'origine, l'attaque était prévue pour l'automne 2022, mais elle a été reportée afin d'obtenir le soutien de l'Iran et du Hezbollah. En juillet 2023, le Hamas a demandé l'aide du Liban pour attaquer des cibles sensibles.

L'Iran était-il au courant?

Selon les protocoles, le Hamas voulait également perturber le rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite avec cette attaque. Pour maximiser l'effet de surprise, le groupe a évité toute confrontation majeure avec Israël.

L'attaque du 7 octobre a coûté la vie à environ 1200 personnes en Israël et a déclenché des représailles massives dans la bande de Gaza. On ne savait pas jusqu'à présent dans quelle mesure l'Iran et le Hezbollah étaient au courant des plans. Le plus haut dirigeant iranien nie toute implication, des fonctionnaires américains doutent également d'un rôle direct de l'Iran.

Nouvelles accusations au sein des services secrets israéliens

Les protocoles ont été trouvés fin janvier sur un ordinateur dans un centre de commandement du Hamas à Khan Youness, dans la bande de Gaza. Le journal a vérifié leur authenticité avec des membres du Hamas et des experts et a conclu qu'ils étaient bien réels. L'armée israélienne considère également les documents comme authentiques.

Cette découverte a suscité des reproches parmi les services de renseignement israéliens. Un examen interne a posé la question de savoir pourquoi la stratégie n'avait pas été identifiée plus tôt, et l'armée israélienne n'a pas voulu s'exprimer à ce sujet. Le Hamas et le Hezbollah n'ont pas répondu aux demandes du New York Times.

La mission iranienne à l'ONU a toutefois rejeté ces affirmations: «Toutes les planifications, décisions et instructions ont été exécutées exclusivement par le département militaire du Hamas à Gaza. Toute tentative de lier cela à l'Iran ou au Hezbollah est sans fondement et provient de documents falsifiés.»

Le «grand projet» est connu depuis 2022 déjà

Les protocoles mentionnent un «grand projet» pour la première fois en janvier 2022. Les agents de renseignement israéliens ont probablement entendu ce terme plus souvent, mais n'en ont compris la signification qu'après l'attaque. Selon les archives retrouvées, le chef du Hamas, Yahya Sinwar, a participé à toutes les réunions et plusieurs commandants militaires ne sont mentionnés que par des noms de code.

Les plans comprenaient des attaques contre 46 postes militaires israéliens, une base aérienne et un centre de renseignements, ainsi que des villes et des villages. Cela ressemblait à un plan de bataille détaillé qu'Israël avait intercepté en 2022, mais qu'il n'avait pas pris au sérieux.

Après le retour de Benjamin Netanyahu au pouvoir fin 2022, le Hamas a voulu évaluer le comportement du nouveau gouvernement. En mai 2023, les dirigeants ont discuté des dates d'attaque possibles et ont souligné que l'attaque devait avoir lieu avant la fin de l'année, avant qu'Israël ne puisse déployer un nouveau système de défense antimissile.

Le Hezbollah n'est intervenu que le 8 octobre

Selon les procès-verbaux, l'adjoint de Yahya Sinwar, Khalil al-Hayya, a discuté du plan avec un commandant iranien en août 2023. Le chef du Hamas en exil, Ismail Haniyeh, a également été informé de ce «grand projet». Finalement, l'Iran n'a attaqué directement Israël que plusieurs mois après l'attaque du Hamas. Le Hezbollah n'a soutenu le Hamas qu'à partir du 8 octobre, lorsqu'Israël a commencé à reprendre le contrôle de ses frontières.

Tôt le matin du 7 octobre, des agents de renseignement israéliens ont remarqué des activités inhabituelles du Hamas, mais les ont mal évaluées. A 3h17, un mémo a circulé disant: «On estime que le Hamas n'est actuellement pas intéressé par une escalade et une confrontation.» Seulement trois heures plus tard, l'attaque meurtrière a commencé.