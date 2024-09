1/5 Le prince Harry s'apprête-t-il à prendre un nouveau tournant dans sa vie?

Selon des initiés, le prince Harry, qui vit aux Etats-Unis avec sa femme Meghan et leurs deux enfants, serait en train de prendre les premières mesures pour retourner auprès de sa famille et en Grande-Bretagne. Selon le «Daily Mail», l'homme de 39 ans aurait consulté de vieux conseillers en Grande-Bretagne afin de planifier son retour de son exil américain.

Harry ne serait pas satisfait de ses conseillers en image américains et miserait à nouveau sur ses anciens confidents. Différentes mesures marqueraient le début d'une stratégie de «réhabilitation» du prince, appelée en interne «Operation Bring Harry In From The Cold».

Contact attesté par des messages WhatsApp

Selon une source royale, Harry aurait contacté plusieurs amis «de son ancienne vie» et serait à nouveau en contact avec d'anciens amis et connaissances. Ce contact serait attesté par plusieurs messages WhatsApp. Un ami aurait même déjà élaboré une stratégie pour le retour de Harry, qui comprendrait apparemment aussi de petites obligations royales.

La source rapporte au «Daily Mail» que Harry n'est plus satisfait de sa vie isolée en Amérique. Il souhaiterait retrouver le contact avec sa famille et un «sens du travail». Toutefois, il dépendrait aussi «de la permission de certains membres de la famille».

Le fait que Harry ne semble pas satisfait de ses conseillers américains est également illustré par le fait que Christine Weil Schirmer, engagée en 2020 comme responsable de la communication pour lui et Meghan, a quitté les Sussex à la fin de l'année dernière. Elle est déjà la dixième collaboratrice à avoir démissionné en trois ans.