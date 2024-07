1/5 Cette photo de l'annuaire montre l'auteur de l'attaque visant Donald Trump.

Jessica von Duehren et Johannes Hillig

Quelques heures après l'attentat contre Donald Trump, la police a révélé l'identité du tireur: Thomas Matthew Crooks, 20 ans. Immédiatement, plusieurs photos censées montrer le jeune homme se sont répandues sur les réseaux sociaux. Parmi elles, se sont glissés de nombreux faux portraits.

Le jeune homme est originaire de Bethel Park dans l'État américain de Pennsylvanie – à environ 60 kilomètres de Butler, où les coups de feu ont été tirés. Selon le «New York Times», Thomas Matthew Crooks travaillait dans une maison de retraite. Selon le journal, l'établissement a été choqué de la tentative d'assassinat. Car le jeune homme aurait «effectué son travail sans aucun souci et sa vérification des antécédents était propre».

Thomas Matthew Crooks a apparemment terminé la Bethel Park High School en 2022 et a reçu la même année un prix de 500 dollars de la National Math and Science Initiative, comme le rapporte encore le «New York Times». Lors de la cérémonie de remise des diplômes, l'homme de 20 ans a reçu sa récompense sous des applaudissements discrets – des vidéos de la cérémonie circulent sur les réseaux sociaux.

«C'était un gars très gentil»

Aujourd'hui, d'anciens camarades de classe se confient sur le jeune homme maigrelet à lunettes. Dans une interview accordée à ABC News, Jameson Myers le décrit comme un élève «calme» qui n'avait pas beaucoup d'amis. «C'était quelqu'un qui avait souvent l'air solitaire.» Jameson Myers a fréquenté à la fois l'école primaire et le lycée avec l'auteur.

Il le décrit par ailleurs comme «socialement plus réservé» et comme quelqu'un qui «n'avait pas beaucoup d'amis». Il n'a toutefois jamais entendu Thomas Matthew Crooks parler de politique ou plus particulièrement de Donald Trump. «J'étais ami avec lui. Il ne s'est jamais comporté comme un révolutionnaire politique», explique Jameson Myers. D'une manière générale, Thomas Matthew Crooks était «un type très gentil, voire mignon, pour autant que je sache».

«Il tirait terriblement mal»

D'autres souvenirs remontent. Jameson Myers et un autre ancien élève racontent que Thomas Matthew Crooks aurait essayé de rejoindre l'équipe de tir pendant ses années de lycée. Mais qu'il aurait été refusé après une séance de «pré-saison» et prié de ne pas revenir. «Non seulement il n'a pas réussi à rejoindre l'équipe, mais on lui a demandé de ne pas revenir parce qu'il était si mauvais en tir que c'était considéré comme dangereux», déclare Jameson Myers.

Un autre membre de l'équipe, qui n'a pas souhaité être nommé, déclare à ABC News que Thomas Matthew Crooks «n'était pas vraiment fait pour l'équipe de tir». Le membre de l'équipe se souvient: «Il tirait terriblement mal!» L'entraîneur de l'équipe de l'époque n'a pas souhaité s'exprimer. L'auteur de la tentative d'assassinat appartenait toutefois à un club de tir local, comme l'a confirmé l'avocat du club à ABC News, le Clairton Sportsmen's Club.

Thomas Matthew Crooks a tiré avec un AR-15

On ne sait rien pour l'instant du mobile de Thomas Matthew Crooks. Les policiers passent désormais toute sa vie au crible. «Les enquêteurs vont en principe écrire sa biographie, ils vont découvrir quel était son état psychologique au cours des cinq à dix dernières années, ce qu'il faisait, ce qu'il avait prévu de faire, s'il allait à l'école», a déclaré l'expert de l'enquête Steve Moore sur la chaîne américaine CNN.

La manière dont Thomas Matthew Crooks s'est procuré l'arme du crime est claire: son père avait acquis légalement le fusil d'assaut AR-15. L'acquisition d'armes à feu, y compris les armes semi-automatiques et les fusils d'assaut, est relativement simple aux États-Unis. Comme le rapporte le «Wall Street Journal», les autorités ont aussi trouvé des explosifs dans la voiture du tireur.

Thomas Matthew Crooks a été tué après l'attaque visant Donald Trump. Selon le «Washington Post», le jeune homme était membre du parti républicain. L'élection présidentielle de cette année aurait été la première pour laquelle il était assez âgé pour voter.