C'est cette arme qui a été utilisée pour tirer sur Trump

1/12 Une image historique: Trump lève le poing en l'air après l'attaque.

Jessica Von Duehren-Cattani

Thomas Matthew Crooks, 20 ans, a tiré huit fois sur Donald Trump, avant d'être neutralisé par le Secret Service. Pour son attaque, le tireur a utilisé le fusil d'assaut AR-15 – l'arme préférée des Américains.

Aurora (20 juillet 2012), Newtown (14 décembre 2012), San Bernardino (2 décembre 2015), Sutherland Springs (5 novembre 2017), Las Vegas (1er octobre 2017), Parkland (14 février 2018). Lors de toutes ces tueries, les auteurs des attentats ont utilisé l'AR-15. Associé à de nombreux massacres, ce fusil d'assaut reste pourtant l'arme préférée des américains.

L'AR-15 a été développé dans les années 50 pour répondre aux besoins de la guerre moderne. Beaucoup de munitions et une cadence de tir élevée comptaient plus que la précision et la portée. L'AR-15 a ensuite donné naissance au fusil standard des troupes américaines pendant la guerre du Vietnam, le M16.

Ce n'est que bien plus tard que l'arme a été utilisée dans le domaine civil. Lorsque la protection du brevet a expiré, plusieurs entreprises ont commencé à fabriquer des répliques et des variantes bon marché. Aujourd'hui, une arme sur cinq vendue aux États-Unis est un fusil d'assaut.

L'AR-15 est facile à transformer

Le succès de l'AR-15 repose également sur le fait qu'il est facilement utilisable sans supervision. Il suffit de quelques manipulations pour démonter et remonter l'arme. Chaque module est modifiable, même le calibre. Nombreux sont ceux qui n'achètent pas un AR-15 prêt à l'emploi, mais composent leur propre modèle.

Le magasin peut être chargé jusqu'à 100 coups et le fusil peut être complété par un système de vision nocturne. Le semi-automatique peut être transformé en une arme de massacre entièrement automatique au moyen d'une poignée spéciale.