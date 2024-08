Le séisme boursier se poursuit ce lundi: les Bourses asiatiques sont en chute libre!

Les marchés financiers asiatiques commencent la semaine par de lourdes pertes. L'indice japonais Nikkei perd plus de 13%. Le bitcoin réalise sa pire semaine et continue de plonger lundi – moins 8%. Quelles vont être les conséquences pour la Suisse?

Daniel Kestenholz et Nicola Imfeld

Début catastrophique en cette nouvelle semaine boursière: les marchés financiers asiatiques commencent lundi dans le rouge et enregistrent de lourdes pertes. Le Nikkei, le principal indice boursier de la bourse de Tokyo a chuté tôt ce matin. Il a d'abord perdu 7%, puis a continué à s'effondrer: il affiche actuellement une baisse de 13%!

La chute des cours a également provoqué la panique sur les bourses de crypto-monnaies. Le bitcoin, la valeur phare des cryptomonnaies, a plongé de 8% et ne vaut plus que 53'500 dollars lundi matin. Au cours des cinq derniers jours, la plus ancienne crypto-monnaie du monde a perdu plus de 18% – il s'agit donc de la pire semaine de pertes depuis l'effondrement de la bourse de crypto-monnaies FTX en novembre 2022.

L'indice technologique japonais Topix a reculé en début de semaine dans les mêmes proportions que le Nikkei. Les marchés boursiers japonais ont ainsi plongé d'environ 20% depuis leur plus haut niveau du 11 juillet et se rapprochent ainsi du marché baissier – celui-ci est le contraire d'un marché haussier et se produit lorsque les cours chutent durablement et régulièrement, et perdent au moins 20% sur deux mois.

Les autres marchés boursiers de la région Asie-Pacifique ne sont pas non plus épargnés. Les indices directeurs d'Australie, de Corée du Sud et de Hong Kong sont dans le rouge.

Quelles conséquences pour la Suisse?

Les données en provenance d'Asie indiquent également des baisses sur les bourses européennes et américaines. La pré-bourse indique aussi des pertes attendues en Suisse – l'indice directeur SMI sera négocié à partir de 9 heures.

Le séisme boursier de la semaine dernière se poursuit donc. Vendredi, le SMI a perdu 3,8% – marquant sa pire journée depuis deux ans et demi. Partout dans le monde, les marchés boursiers ont chuté. L'indice directeur allemand Dax a perdu 2,5% vendredi, après avoir déjà nettement reculé jeudi. Les bourses américaines ont également perdu environ 5%sur les deux derniers jours de la semaine.

La principale raison de cette panique est la publication de nouvelles données économiques outre-Atlantique: en juillet, l'économie américaine a créé nettement moins d'emplois que prévu en juillet. «Les mauvaises données conjoncturelles en provenance des États-Unis ont ravivé la crainte d'un atterrissage brutal de l'économie américaine, le spectre de la récession plane soudain à nouveau sur les États-Unis», explique Daniel Kalt, responsable des placements chez UBS Suisse, à Blick.

La crise au Proche-Orient et la riposte attendue de l'Iran contre Israël pèsent aggravent également l’incertitude ambiante.