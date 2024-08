1/5 Ces jours-ci, il fait jusqu'à 40 degrés à Majorque.

Patrik Berger

A Majorque, le soleil brille et les températures atteignent les 40 degrés. Mais parmi les dizaines de milliers de touristes qui passent leurs vacances d'été sur cette île très prisée, même les plus grands amateurs de soleil en ont assez.

La situation s'aggrave de jour en jour car la sécheresse s'accentue. L'eau devient une denrée rare. Cette année, l'appel habituel à ne plus arroser son jardin, à renoncer à laver sa voiture ou à remplir sa piscine ne suffit pas. Les communes prennent des mesures radicales: elles rationnent l'eau, comme le rapporte le journal «Ultima Hora».

Plus d'eau à partir de 23h

La commune de Banyalbufar, au nord-ouest de l'île, coupe l'eau aux habitants et aux touristes pendant plusieurs heures par jour. L'accès à l'eau est rendu possible entre 11h et 23h. La durée de cette mesure n'est pas encore connue, mais la fin de la période de forte chaleur n'est pas en vue. Il faudra donc renoncer encore un moment à une douche froide avant d'aller se coucher.

Désormais, l'eau est péniblement acheminée par camion-citerne. «En ce moment, nous ne recevons pas la quantité d'eau qu'on nous a promise», déclare le maire Joan Vives. En raison des nombreux touristes, la consommation a fortement augmenté. «Nous ne pouvons tout simplement plus suivre.» La commune cherche désespérément de nouvelles sources d'eau potable. Les forages n'ont servi à rien. «Nous n'avons pas trouvé d'eau potable, seulement de l'eau souterraine polluée», poursuit le maire.

De l'eau fraîche uniquement pour les numéros pairs

La commune d'Estellencs tente de remédier au manque d'eau d'une autre manière. Il n'y est pas autorisé de consommer plus de 75 litres par personne et par jour. Il y a encore peu de temps, c'était 110 litres par jour. Apparemment, cette restriction ne suffit pas non plus. Prochainement, les robinets seront coupés entre 23h et 7h du matin dans ce village de l'ouest de Majorque.

D'autres communes limitent aussi l'accès à l'eau par des plages horaires spéciales. Ainsi, dans certains quartiers, les immeubles aux numéros pairs ont de l'eau de 8h à 14h. Ceux dont les numéros sont impairs, de 14h à 8h. Le brossage des dents avec de l'eau fraîche n'est alors possible que chez son voisin situé de l'autre côté de la rue.