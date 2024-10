Viktor Orban appelle à «changer» l'UE face à un Parlement européen hostile

A l'issue du discours de Viktor Orban mercredi devant le Parlement européen, une partie de l'hémicycle a brièvement entonné la chanson antifasciste Bella Ciao. Photo: Christophe Petit Tesson

ATS Agence télégraphique suisse

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a réclamé mercredi un «changement» de l'Union européenne, lors d'un discours au Parlement européen où il a été accueilli par des protestations contre les reculs démocratiques dans son pays. Le dirigeant nationaliste est venu à Strasbourg présenter les priorités de la présidence tournante du Conseil de l'UE, attribuée à la Hongrie jusqu'à fin décembre. «L'Union Européenne a besoin de changer» et la présidence hongroise «veut être le catalyseur de ce changement», a-t-il affirmé devant les eurodéputés.

Avant son intervention dans l'hémicycle, des députés de gauche ont affiché leur opposition. «Pas d'argent pour la corruption», pouvait-on lire sur une pancarte brandie par la gauche radicale, en référence à des fonds européens destinés à la Hongrie, et partiellement gelés pour des raisons d'État de droit. Les sociaux-démocrates ont quant à eux brandi des pancartes «Démocrates contre autocrates.»

La Hongrie ne respectait pas les normes démocratiques de l'UE

A l'issue de son discours, la chanson antifasciste Bella Ciao a été brièvement entonnée dans une partie de l'hémicycle avant un recadrage de la présidente du Parlement Roberta Metsola. «Ce n'est pas l'Eurovision», a dit la Maltaise. Mardi, devant la presse à Strasbourg, Viktor Orban avait tempêté contre les «élites européennes de la gauche et du centre», affichant sa proximité avec Donald Trump ou plaidant pour une «nouvelle stratégie» sur l'Ukraine en communiquant «directement» avec Moscou.

Depuis son retour à la tête du pays en 2010, Viktor Orban a renforcé son emprise sur le pouvoir tout en restreignant les droits des oppositions, se heurtant à plusieurs reprises à Bruxelles sur les questions migratoires et d'État de droit. En juillet, la Commission européenne a estimé dans un rapport que la Hongrie ne respectait pas les normes démocratiques de l'UE, notamment en matière de corruption, de financement politique, de conflits d'intérêts et d'indépendance des médias. Dernier épisode du conflit entre Budapest et Bruxelles, la Commission a annoncé jeudi saisir la justice européenne au sujet de la loi hongroise sur la «souveraineté», que des ONG considèrent comme une nouvelle offensive pour museler les contre-pouvoirs.