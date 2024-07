En Crète, la lutte contre le tourisme de masse a pris une sacrée tournure. Des images montrent des touristes avec de l'eau jusqu'au cou et leurs bagages sur la tête. Mais que s'est-il passé?

1/2 Là où une plateforme aurait dû faciliter la sortie des touristes, il n'y avait que de l'eau.

Jessica von Duehren

A Barcelone, on les arrose avec des pistolets à eau. A Tenerife, 55'000 habitants sont descendus dans la rue et à Venise, on fait payer l'entrée de certains lieux: le tourisme de masse fait actuellement bouillir les villes populaires du monde entier.

Un nouveau chapitre cinématographique de cette lutte, parfois absurde, vient de se dérouler sur l'île grecque de Crète: c'est là qu'une idyllique excursion en ferry vers la lagune de Balos s'est terminée par des scènes chaotiques, lorsque les vacanciers ont été priés de quitter le bateau et de descendre dans la mer avec leurs bagages.

Les enfants et les vieux restent à bord

Des images, totalement loufoques, montrent des foules de personnes pataugeant dans de l'eau jusqu'à la taille, sacs sur les épaules, pour atteindre la terre ferme. En temps normal, il aurait dû y avoir une plateforme flottante pour faciliter le débarquement des voyageurs, comme le rapporte le «Dailymail». Mais celle-ci a été interdite par les autorités par peur du surtourisme.

Apparemment, l'interdiction de la plateforme n'a pas empêché l'équipage du bateau de transporter des vacanciers vers la lagune. Avec l'aide d'une corde et de l'équipage, elle a repoussé les passagers hors de l'écoutille. Selon des témoins oculaires, beaucoup d'entre eux étaient trop effrayés pour oser sauter. Les enfants et les personnes âgées ont dû rester à bord, car ils n'auraient pas pu rejoindre la rive seuls.

«Les gens doivent marcher dans de l'eau jusqu'à la taille. Les personnes âgées ne sont pas en mesure de le faire», rapporte un passager. Au total, la procédure aurait duré près de deux heures. Après ces images, les autorités sont effectivement revenues sur leur décision. A l'avenir, une plateforme facilitera à nouveau la sortie des touristes.