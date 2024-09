Marian Nadler

«Je servirai dans les forces armées ukrainiennes tant que j'en aurai la force, la possibilité et la santé - et cela me convient», déclare Igor Volobuev. Photo: Telegram

Igor Volobuev est un dur à cuire: l'année dernière, il a été blessé lors d'une mission près de Bakhmout. Aujourd'hui, il est déjà de retour sur le front ukrainien. Il vient d'apprendre à utiliser des drones tueurs, raconte-t-il à la chaîne de télévision anglaise Sky News.

Bien qu'il ait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à Moscou, Igor Volobuev se considère comme un Ukrainien. Il est né dans la région ukrainienne de Soumy, près de Kharkiv.

Il a étudié à l'université de Moscou, a d'abord fait carrière dans le journalisme avant de rejoindre le département médias de Gazprom, l'une des plus puissantes et des plus grandes entreprises d'État de Russie. Le patron de Gazprom, Alexeï Miller, est un ami proche du président russe Vladimir Poutine.

Selon ses propres dires, Igor Volobuev était porte-parole en chef de Gazprom jusqu'à l'invasion de la Crimée par la Russie en 2014 – une attaque qu'il a rejetée. Une attitude risquée, surtout pour un haut fonctionnaire occupant une fonction très médiatisée au sein d'un grand groupe comme Gazprom.

De la Russie à l'Ukraine

L'homme a alors été muté. En tant que vice-président de la banque Gazprom, il avait certes un beau titre, mais plus aucune influence. Il est resté à ce poste jusqu'à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, date à laquelle il a décidé de quitter la Russie.

«L'Ukraine est ma patrie», clame Igor Volobuev. Photo: Telegram

«Mes amis et connaissances d'Ukraine ont commencé à m'écrire et à m'appeler, et j'ai immédiatement décidé que je ne pouvais plus vivre en Russie», se souvient-il dans un entretien avec Sky News.

La présence d'un homme avec un passeport russe a d'abord suscité la méfiance des agents de sécurité ukrainiens. Finalement, il a réussi à les convaincre de l'autoriser à entrer en Ukraine. Depuis juin 2022, Igor Volobuev participe aux combats dans l'est du pays. «Je pense que tant que nous ne botterons pas le cul de Poutine, nous ne pourrons penser à rien d'autre, déclare l'Ukrainien d'adoption. Je servirai dans les forces armées de l'Ukraine tant que j'en aurai la force, la possibilité et la santé – et cela me convient.»

L'homme a échangé son passeport russe contre un passeport ukrainien. Photo: Telegram

Mandat d'arrêt émis

L'horreur de la guerre ne l'empêche pas de continuer à se battre. En juillet, il a même obtenu la citoyenneté ukrainienne. L'homme a un message pour Poutine: «Le temps viendra, je l'espère vraiment, où la Russie le reconnaîtra officiellement comme criminel. Et les Russes regretteront d'avoir voté pour lui, de l'avoir écouté. J'espère qu'ils auront honte.»

Après sa fuite de Moscou, un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Sa femme a demandé le divorce. Il a laissé ses enfants derrière lui. Il affirme toutefois qu'il n'a pas l'intention de revenir. «L'Ukraine est ma patrie», clame-t-il.