1/2 Les injections anti-graisse peuvent aider les personnes en surpoids à affiner leur silhouette.

Milena Kälin

Les injections anti-graisse font fureur, et la Suisse n'y échappe pas. Depuis mars, les caisses d'assurance maladie prennent en charge les coûts du traitement à base de Wegovy. Pour que la caisse paie, il faut toutefois une prescription médicale.

De nombreuses études sont en cours afin d'étudier plus précisément l'effet du produit. En juillet, une étude a été publiée dans la revue spécialisée Jama Ophthalmology et aurait établi un lien entre les injections à base de Wegovy et... la cécité soudaine, précise le journal «Berliner Zeitung».

Les seringues utilisées pour les injections contiennent en effet du sémaglutide, une substance souvent présente dans les traitements contre le diabète. La maladie qui entraîne une forme de cécité est appelée NOIA (pour «Neuropathie optique ischémique antérieure») et serait due à l'interruption de la circulation sanguine vers le nerf optique.

Jusqu'à 8,9% de risque

L'étude américaine, faite sur trois ans auprès 710 personnes atteintes de diabète et auprès 979 personnes en surpoids traitées par le semaglutide, a révélé que les personnes prenant cette substance courent un risque accru.

Résultat: les diabétiques traités au sémaglutide ont un risque de 8,9% de développer une NOIA. Dans le groupe de contrôle, ce chiffre n'était que de 1,8%. Le risque est d'ailleurs plus élevé chez les personnes en surpoids et grimpe à 6,7%, quand, dans le groupe de contrôle, ce risque chute à 0,8%.

L'équipe de chercheurs n'y voit toutefois pas de preuve définitive. Et si de nombreux scientifiques confirment la grande qualité de l'étude, le lien potentiel entre les injections et le risque de cécité doit être approfondi, dans la mesure où les injections anti-graisse sont de plus en plus souvent prescrites.