Des documents judiciaires récemment publiés révèlent des détails choquants sur les actes de Jeffrey Epstein, arrêté en juillet 2019 pour trafic sexuel. Plusieurs adolescentes et adolescents racontent aujourd'hui les viols et les abus qui ont été commis.

Dans le scandale d'abus sexuels impliquant Jeffrey Epstein, des documents judiciaires récemment publiés contiennent des déclarations détaillées sur les actes commis par l'ancien homme d'affaires américain, condamné à 13 mois de prison pour sollicitation et proxénétisme. Les documents proviennent d'interrogatoires menés en Floride en 2006, où l'Américain, aujourd'hui décédé, devait déjà être jugé bien des années avant le scandale aux retentissements planétaires, qui avait éclaté en 2019.

Les documents contiennent les déclarations de plusieurs adolescentes et adolescents qui racontent comment Jeffrey Epstein se faisait masser dans sa propriété, contre pour plusieurs centaines de dollars. Des prestations suivies d'agression sexuelles et de viols.

Pincé par les autorités, l'homme d'affaires, proche de nombreuses célébrités influentes, avait passé un accord avec le procureur de Floride en 2008 et avait plaidé coupable de certains crimes.

Peine de prison de 13 mois

Il n'y a donc jamais eu de procès fédéral pour les accusations d'abus. L'homme d'affaires a simplement purgé une peine de prison de 13 mois. Un accord jugé scandaleux, surtout après sa nouvelle arrestation et son inculpation par New York en 2019, faisant de Jeffrey Epstein le symbole d'une élite sociale qui s'en sort même avec des crimes.

Lors de son inculpation, Epstein a été accusé par le procureur de New York d'avoir abusé de dizaines de mineures. Selon l'acte d'accusation, l'homme d'affaires aurait mis en place un réseau illégal d'exploitation sexuelle entre 2002 et 2005, à New York et en Floride. Il aurait également fourni des mineurs à d'autres hommes.

Elle avait 14 ans au moment des faits

Ces accusations sont étayées par de nouveaux documents, fraîchement publiés. Une jeune fille de Floride, âgée de 14 ans au moment des faits, y raconte notamment comment une connaissance l'avait engagée pour faire un massage à Jeffrey Epstein, en échange de 200 dollars. On lui aurait ensuite demandé de se mettre en sous-vêtements...

Jeffrey Epstein aurait ensuite promis à la jeune fille 100 dollars supplémentaires pour des actes sexuels pendant le massage. Le document indique par ailleurs que Jeffrey Epstein rémunérait toutes celles et ceux qui lui ramèneraient de nouvelles filles.

Rumeurs et théories du complot au sujet de sa mort

Environ un mois après son arrestation en 2019, l'homme d'affaires a été retrouvé mort dans sa cellule, à l'âge de 66 ans. Selon les informations officielles, il se serait suicidé.

Si l'affaire avait fait grand bruit dans le monde, c'est aussi parce que l'entrepreneur avait des connexions jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir – ce qui aurait donné lieu à de nombreuses rumeurs et théories du complot au sujet de sa mort.

Epstein s'affichait en effet avec, entre autres, les anciens présidents Donald Trump et Bill Clinton, ainsi que le prince Andrew de Grande-Bretagne. Ce dernier a dû se retirer en grande partie de la vie publique en raison de son implication dans le scandale d'abus sexuels.

Les documents publiés aujourd'hui ont fait l'objet d'une bataille juridique de plusieurs années et n'ont pu être rendus publics qu'après une décision du gouverneur Ron DeSantis au printemps.