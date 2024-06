La princesse Anne, sœur du roi Charles III, a été hospitalisée. Elle aurait chuté d'un cheval. (image d'archives)

AFP Agence France-Presse

La princesse Anne, soeur du roi Charles III, a été hospitalisée après un «incident» lui ayant causé «de légères blessures et une commotion» à la tête, a annoncé lundi le palais de Buckingham. La princesse de 73 ans «souffre de légères blessures et d'une commotion après un incident à Gatcombe Park hier (dimanche) soir», a déclaré le palais dans un court communiqué.

L'incident ayant causé ce choc à la tête aurait été provoqué par un cheval. La fille de la défunte reine Elizabeth II a été transportée au Southmead Hospital de Bristol, est-il précisé. «La Princesse royale se rétablit bien (...) et reste en observation à l'hôpital par mesure de précaution», a indiqué un porte-parole du palais. Gatcombe Park est sa résidence de campagne dans le sud-ouest de l'Angleterre.

Caractère bien trempée

Les engagements de la princesse prévus cette semaine ont été annulés «sur recommandation des médecins», a ajouté le porte-parole. La princesse, très populaire en Angleterre, devait notamment assister au banquet d'Etat organisé mardi au palais de Buckingham en l'honneur de l'empereur du Japon Naruhito et de son épouse l'impératrice Masako.

La princesse devait aussi s'envoler pour le Canada à la fin de la semaine. Le roi Charles III, actuellement traité pour un cancer mais qui a repris ses engagements publics depuis la mi-avril, a été informé, précise encore le palais.

Connue pour son caractère bien trempé bien que discrète, la princesse Anne, a la réputation d'être le membre le plus actif de la famille royale, participant à plusieurs centaines d'engagements par an. Elle s'était récemment rendue en France pour participer aux commémorations du Débarquement allié en Normandie.

Cavalière de haut niveau

La Princesse royale est une cavalière de haut niveau, et a même représenté son pays aux Jeux Olympiques. C'est d'ailleurs à cheval qu'elle participe à de nombreuses parades militaires officielles, comme le 15 juin dernier pour celle marquant l'anniversaire officiel du souverain.

Lors de cette cérémonie, la princesse Kate, épouse du prince héritier William et atteinte d'un cancer, avait fait son grand retour en public, après six mois d'absence. Anne a eu deux enfants – Peter et Zara – issus de son premier mariage avec le cavalier Mark Philipps. Après leur divorce en 1992, elle a épousé neuf mois plus tard le commandant Timothy Laurence, ancien écuyer de la reine Elizabeth.