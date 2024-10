Vous pourrez bientôt vous marier dans la dernière demeure de la reine

La reine Elizabeth y est décédée, et vous pourrez bientôt vous y marier. Le château de Balmoral, en Ecosse, a demandé l'autorisation d'accueillir des mariages lorsque la famille royale d'Angleterre n'y réside pas.

AFP Agence France-Presse

Le domaine écossais de Balmoral, lieu de résidence estivale du roi Charles III, a demandé aux autorités locales de pouvoir accueillir des mariages. Cette demande, que l'AFP a pu consulter jeudi, vise à obtenir l'autorisation d'organiser «des mariages, dîners, réunions et événements associés» dans un bâtiment proche du château, le «Queen's Building».

Si l'autorisation est accordée par les autorités locales de l'Aberdeenshire lors d'une réunion prévue le 30 octobre, le lieu pourrait accueillir jusqu'à 277 invités à l'intérieur, et 144 autres dans un patio extérieur. La requête inclut une demande d'autorisation de vendre de l'alcool et de jouer de la musique «jusqu'à minuit et demi». La demande précise que «ces événements seront rares tout au long de l'année».

Le Queen's building se trouve au nord du château, près des écuries. Il a été construit dans les années 1980 pour accueillir le personnel et la cantine. Il a été transformé l'année dernière pour accueillir un service de restauration pour les visiteurs.

Les billets pour une visite guidée s'arrachent déjà

Le domaine de Balmoral, où la reine Elizabeth II était décédée le 8 septembre 2022 à 96 ans, s'étend sur 20'000 hectares de landes, de forêts et de terres agricoles, dans le nord de l'Ecosse, à environ 31 kilomètres à l'ouest d'Aberdeen. C'était la résidence royale préférée d'Elizabeth II. Propriété privée du monarque, le château a été acheté par le prince Albert, époux de la reine Victoria, au milieu du XIXe siècle et est devenue depuis une résidence d'été privilégiée des membres de la famille royale.

Ses jardins sont depuis longtemps ouverts au public, ainsi que sa salle de bal. Mais cette année, le reste du château a été ouvert plus largement aux visiteurs pour la première fois, dans le cadre des plans du roi Charles III visant à donner un aperçu de la vie royale au public. Les billets pour les visites guidées se sont arrachés dans les 24 heures qui ont suivi leur mise en vente malgré des prix dépassant les 100 livres sterling (130 euros) et 150 livres (175 euros) avec une pause thé à l'anglaise.