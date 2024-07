Poutine sonne l'alarme sur le taux de natalité en Russie

1/4 «Nous vivons dans le plus grand pays du monde et notre nombre diminue d'année en année», se lamente Dmitri Peskov.

Le Kremlin a qualifié l'évolution démographique en Russie de «catastrophique pour l'avenir de la nation»: «Nous vivons dans le plus grand pays du monde et notre nombre diminue d'année en année», a déclaré vendredi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, cité par l'agence de presse russe Tass. Selon ce dernier, le taux de natalité en Russie est actuellement de 1,4 enfant par femme.

Ce taux est «comparable à celui des pays européens, du Japon et ainsi de suite, mais il est catastrophique pour l'avenir de la nation». Dmitri Peskov ajoute: «Toute personne ayant beaucoup d'enfants est un héros.» Le seul moyen de contrer cela est «d'augmenter le taux de natalité».

La situation s'est aggravée depuis 2020

Le taux de natalité en Russie est à son niveau le plus bas depuis les années 1990. A l'époque, la profonde crise sociale et économique du pays avait entraîné une baisse du nombre de naissances. Depuis plus de deux décennies, l'État russe tente d'y remédier par des prestations sociales et des crédits à taux réduit pour les familles nombreuses, mais sans succès jusqu'à présent.

Depuis 2020, un grand nombre de morts du Covid-19, la fuite de centaines de milliers de personnes devant la mobilisation pour les combats en Ukraine et une baisse de l'immigration en Russie ont en outre aggravé la situation.

Le porte-parole du Kremlin a toutefois rejeté toute responsabilité politique du président Vladimir Poutine dans la crise démographique. Les mesures visant à augmenter le taux de natalité n'auraient «pas d'effets immédiats». La situation «restera difficile pendant un certain temps», mais le gouvernement y travaille «très dur». La question est «l'une des priorités du président russe».