Depuis bientôt trois ans, la Russie mène une guerre d'agression en Ukraine. La prochaine invasion est-elle imminente? Photo: keystone-sda.ch

Guido Felder

Lorsque nous votons en Suisse, le résultat fait souvent rougir les perdants le dimanche soir. Mais le lundi, la défaite est digérée et l'on retourne à notre train-train quotidien. Il devrait en être autrement pour le référendum de dimanche en Moldavie: si les Moldaves approuvent l'adhésion à l'UE, ils doivent s'attendre à une réaction violente des Russes, qui soutiennent deux régions autonomes dans le petit pays. On parle même d'une invasion. Ce scénario est-il réaliste?

Coincé entre la Roumanie et l'Ukraine, le pays avait déposé une demande d'adhésion à l'UE à Bruxelles au printemps 2022 et est désormais considéré comme un candidat officiel. L'enjeu du vote de dimanche est d'inscrire l'objectif d'une adhésion à l'UE dans la Constitution, afin d'éviter que les futurs gouvernements ne détournent à nouveau la Moldavie de sa trajectoire pro-européenne.

La présidente Maia Sandu joue le tout pour le tout: elle a lié le référendum sur l'UE à sa réélection. Si le non l'emporte, elle aussi disparaîtra. Les sondages indiquent toutefois que le camp pro-UE devrait l'emporter avec 60% des voix.

Moscou achète des voix

Moscou veut empêcher par tous les moyens un oui ainsi que la réélection de la présidente pro-européenne. En vue du vote, le Kremlin a donc tenté d'étendre son influence dans ce pays de 2,5 millions d'habitants. Selon le portail d'information américain foreignpolicy.com, la Russie a payé des dizaines de milliers de Moldaves pour qu'ils votent non. C'est surtout depuis les deux régions autonomes prorusses de Transnistrie et de Gagaouzie que la pression est exercée.

Le Kremlin fait également appel à des oligarques favorables au Kremlin. Ulrich Schmid, expert de la Russie à l'université de Saint-Gall, déclare à Blick: «Un rôle important est joué par l'oligarque Ilan Șor qui, avec la gouverneure gagaouze Evguenia Hutsul, tente ouvertement d'exercer une influence depuis Moscou sur la partie de la population moldave qui est favorable aux prorusses». Selon la police moldave, 15 millions de dollars ont été transférés de Russie sur des comptes bancaires liés à Ilan Șor au cours du seul mois de septembre.

Moscou va réagir

Pour Ulrich Schmid, il est clair que si le oui l'emporte, le Kremlin devrait tout mettre en œuvre pour s'ingérer dans le pays. Il ajoute: «La Russie travaillera à maintenir l'État de facto en Transnistrie et utilisera le statut d'autonomie pour la Gagaouzie prorusse comme porte d'entrée pour d'autres actions de déstabilisation».

Il est même question d'une invasion. C'est un scénario que le gouvernement de Chisinau redoute depuis longtemps, après que le Congrès des députés du peuple de Transnistrie a demandé à la Russie de protéger la République de Moldavie. Le Kremlin a considéré cette protection demandée comme «prioritaire» et a déployé des troupes en Transnistrie. Avec seulement 5000 soldats actifs et sans armée de l'air ni alliés occidentaux, ce petit pays serait une proie facile.

Le risque d'une invasion est toutefois faible pour le moment, estime l'expert, bien que la Moldavie, en tant que territoire ayant appartenu à la fois à l'empire tsariste et à l'Union soviétique, corresponde parfaitement au schéma de proie du Kremlin. Ulrich Schmid relativise: «L'enjeu du vote est une éventuelle adhésion à l'UE et non à l'OTAN».

Foreignpolicy.com évoque également la possibilité d'une invasion. En raison des forces russes engagées en Ukraine, celle-ci n'est certes pas imminente pour le moment. Mais le portail ajoute: «Cela pourrait changer à tout moment à l'avenir.»