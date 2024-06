Cette ville italienne très prisée interdit l'alcool

Nombreux sont ceux qui souhaitent terminer une belle journée de vacances par une boisson fraîche, souvent alcoolisée. À Udine, cela n'est plus possible. En raison de problèmes de sécurité, le maire de la ville italienne a décidé d'interdire l'alcool dès 21 heures.

1/4 Dans la ville d'Udine, la vente d'alcool sera désormais interdite à certaines heures.

Janine Enderli

La ville d'Udine, qui compte 100'000 habitants dans le nord-est de l'Italie, a pris des mesures drastiques après quelques actes de violence dans ses rues. Désormais, ceux qui souhaitent terminer une soirée tranquille dans la ville devront le faire sans alcool.

Le maire Alberto Felice de Toni a fermé mardi les robinets des bars et des restaurants. Il a ordonné l'interdiction de la vente de boissons alcoolisées sur l'ensemble du territoire communal de 21 heures à 8 heures du matin. Cette mesure s'applique également aux distributeurs automatiques, a indiqué l'administration communale.

La ville se voit contrainte d'agir

L'interdiction concerne aussi les restaurants populaires où se pressent de nombreux vacanciers le soir. Les boissons alcoolisées peuvent toutefois encore y être servies jusqu'à une heure du matin. Il est par ailleurs question de limiter l'utilisation du verre dans la rue afin d'éviter qu'il ne se transforme en arme et qu'il cause des blessures.

C'est bien connu, la consommation d'alcool augmente le risque de violence. Udine en a fait les frais ces dernières semaines. Des bagarres ont régulièrement éclaté la nuit, faisant plusieurs blessés.

«Malheureusement, les récents incidents nous ont montré que nous devions faire plus pour la sécurité publique. La ville et ses citoyens nous demandent d'agir avec fermeté et détermination afin d'éviter que de tels incidents ne se reproduisent», s'est exprimé le maire.

Manque de policiers

Le représentant de la province, le préfet Domenico Lione, a souligné qu'il fallait contrer la situation «pour s'assurer qu'elle ne devienne pas structurelle».

La politique a désormais réagi. Cette réglementation stricte s'appliquera pendant 60 jours au minimum. De plus, les patrouilles seront renforcées dans le centre-ville les week-end. Des soldats de l'armée doivent également y participer.

Cette année, la police est en effet confrontée à un grave manque de personnel. Avec 52 policiers en moins, l'effectif est nettement inférieur à celui de l'année dernière. Selon le syndicat de la police, il existe un risque que la mission principale des forces de l'ordre ne puisse pas être menée à bien.