Ceux qui utilisent encore l'ancienne application recevront un message correspondant au sein de l'application. Photo: Meta / Wabetainfo 1/2

Tobias Bolzern

L'ancienne application Whatsapp pour ordinateurs Mac, devenue obsolète, sera définitivement abandonnée le 28 octobre.

À l'attention des utilisateurs de Mac: ceux qui utilisent Whatsapp sur leur ordinateur doivent mettre à jour l'application. Meta, la société mère de Messenger, mettra fin à l'ancienne version de l'application le 28 octobre.

Ceux qui souhaitent continuer à utiliser Messenger comme application Mac doivent changer d'application car l'ancienne affiche déjà au-dessus de ses propres chats le délai restant et propose un lien direct vers la nouvelle version. Celle-ci peut être téléchargée via le site web de Whatsapp ou l'App Store d'Apple.

Ce qu'apporte le changement

Le changement peut surprendre certains utilisateurs, mais il se profilait déjà depuis un certain temps. L'ancienne application Whatsapp est en effet basée sur le framework Electron. Celui-ci permet certes de distribuer une application pour différents systèmes comme macOS et Windows, mais fonctionne généralement de manière limitée et plus lente qu'une application native.

La nouvelle version de Whatsapp pour ordinateurs Mac a en revanche été développée avec la technologie Catalyst. L'application Messenger de l'iPhone a servi de base, cela signifie qu'elle fonctionne de manière native, qu'elle est mieux intégrée dans le système et donc plus fluide. Il manque toutefois encore quelques fonctions dans la nouvelle version, comme l'onglet communautaire et les canaux. Celles-ci devraient être ajoutées lors des mises à jour.

Qu'en est-il de l'iPad?

Ce changement suscite également l'espoir qu'une application Whatsapp pour iPads soit bientôt disponible. De nombreux utilisateurs souhaitent une telle application. Il n'y a toutefois pas de déclaration officielle de Meta concernant l'application iPad. Ce qui est sûr, c'est qu'un portage de Whatsapp du Mac vers l'iPad serait désormais facile à mettre en œuvre pour Meta.

La possibilité d'utiliser Whatsapp dans un navigateur – donc indépendamment du système – reste inchangée. Il suffit pour cela d'ouvrir web.whatsapp.com et d'y associer son compte Whatsapp. Bien que les conversations soient ici aussi cryptées de bout en bout, l'utilisation via le web est considérée comme moins sûre que via les applications sur le bureau ou le téléphone portable.