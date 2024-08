Accusé de censure par un haut responsable turc, Instagram a été purement et simplement coupé en Turquie tôt ce vendredi matin.

La Turquie accuse Instagram de censure et bloque la plateforme dans le pays

La Turquie accuse Instagram de censure et bloque la plateforme dans le pays

AFP Agence France-Presse

La Turquie a bloqué tôt vendredi l'accès au réseau social Instagram, sans justification officielle mais après des accusations de censure provenant d'un haut responsable turc contre la plateforme américaine. La décision a été annoncée sur son site par l'Autorité turque des technologies de l'information et des communications (BTK) qui ne fournit aucune explication.

Le directeur de la communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, avait vivement critiqué mercredi la plateforme, affirmant que celle-ci «empêche les gens de publier des messages de condoléances pour le martyre du (chef du Hamas Ismaïl) Haniyeh» qui doit être inhumé vendredi au Qatar.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a décrété une journée de deuil national en mémoire de M. Haniyeh, tué mercredi à Téhéran dans une attaque imputée à Israël, qui résidait fréquemment en Turquie avant le 7 octobre. «Il s'agit d'une tentative de censure très claire et évidente», avait dénoncé Altun sur le réseau social X.

L'autorité turque des communications a publié sur son site internet une décision indiquant que «instagram.com a été bloqué par une décision en date du 02/08/2024», sans plus de détails. De nombreux utilisateurs résidant en Turquie rapportent vendredi matin sur X ne pouvoir rafraîchir leur fil Instagram, un blocage également constaté par des journalistes de l'AFP. Selon les médias turcs, Instagram compte plus de 50 millions d'abonnés en Turquie, parmi 85 millions d'habitants.

Les Turcs se réfugient sur X

«L'accès à Instagram a été bloqué (...) vers 03h00 ce matin à la suite d'une injonction administrative. La décision a été prise soit par la présidence, soit par un ministère. Le BTK doit faire approuver sa décision par un juge. Aucun juge ne devrait approuver une telle demande», a écrit sur X Yaman Akdeniz, spécialiste turc du droit numérique.

«La censure imposée à Instagram est arbitraire et ne peut jamais avoir d'explication ou de justification», a ajouté l'expert. «Réfugiés» sur X les internautes rivalisent de drôlerie pour moquer la décision, avec des photos de rames et couloirs de métro congestionnés: «X quand les Turcs vont se réveiller et découvrir qu'Instagram est bloqué» sous le mot-clé #Instagramdown.

Publicité

«Instagram est bloqué en Turquie, la vie est finie», écrit un «CringeOfMaster» sous le portrait d'un homme éploré. «Et bien, les filles que se passe-t-il sur Insta? je ne vois plus vos photos retouchées»? lance une autre.

Habitués du blocage de réseaux sociaux

Les autorités turques ont eu recours à plusieurs reprises ces dernières années au blocage provisoire de certains réseaux sociaux, comme Facebook et Twitter (ancien nom de X), généralement après des attentats. Les autorités avaient également bloqué d'avril 2017 à janvier 2020 l'encyclopédie participative en ligne Wikipédia, en raison de deux articles dressant un lien entre Ankara et des organisations extrémistes.

Même si le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan est régulièrement accusé d'atteintes à la liberté d'expression, cette décision avait suscité un choc par la quantité inédite des contenus rendus inaccessibles.

Le géant américain Meta, maison mère de Facebook, avait annoncé mi-avril suspendre son réseau social Threads en Turquie après une décision de l'Autorité turque de la concurrence visant à empêcher le partage de données avec son autre plateforme Instagram.