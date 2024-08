Au programme: armée, maman et fiston!

1/8 Ramzan Kadyrov est au pouvoir en Tchétchénie depuis 17 ans.

Angela Rosser et et Blicky IA

Bien que Ramzan Kadyrov soit un allié important de Vladimir Poutine, cela faisait longtemps que le dirigeant russe ne s'était pas rendu en Tchétchénie. Mardi dernier, le chef du Kremlin est arrivé à Grozny – une première depuis treize ans. Au programme: visite de l'armée, présentation d'armes, rencontres avec maman et fiston.

Ramzan Kadyrov dirige ce pays à majorité musulmane d'une main de fer depuis 17 ans et se tient fermement aux côtés de la Russie. Il tue dans l'œuf toute rébellion contre le Kremlin. Le dictateur tchétchène a notamment déclaré que l'invasion de l'Ukraine par la Russie était un «djihad».

Accolade entre amis

Ce soutien de longue date est d'autant plus important pour Vladimir Poutine au vu de la guerre. Alors que les Ukrainiens conquièrent leurs premiers territoires en Russie, le dirigeant de 71 ans embrasse son fidèle limier, le caresse amicalement et se laisse photographier, rapporte «Bild».

Les deux chefs ont rendu visite ensemble à des troupes et inspecté un centre de formation des forces spéciales, où les soldats russes sont entraînés pour la guerre. Une longue table remplie d'armes occidentales capturées constitue le point fort de la visite. Poutine a déclaré aux soldats: «Tant que nous aurons des hommes comme vous, nous serons absolument invincibles.»

Des milliers de volontaires pour le combat de Poutine

Au total, il a déjà envoyé 47'000 combattants en Ukraine, dont 19'000 volontaires, rapporte fièrement le chef tchétchène. Il est difficile de vérifier ces chiffres de manière indépendante, mais Vladimir Poutine devrait s'en réjouir.

La famille ne pouvait pas non plus manquer à cette visite d'État bizarre. Vladimir Poutine a bavardé en toute détente sur le canapé avec la mère de Ramzan Kadyrov et a serré la main du fils du chef tchétchène, Akhmat. Le jeune homme de 18 ans joue un rôle important dans le régime tchétchène: pour son anniversaire, son père l'a nommé ministre des Sports.

Dans l'Etat de non-droit de Ramzan Kadyrov, il est normal que les membres de la famille occupent des postes publics. Tant que le chef tchétchène se tient à ses côtés et lui succède, Vladimir Poutine laisse faire son limier.