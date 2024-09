Accusé de trafic sexuel et extorsion, le rappeur P. Diddy a été placé en détention provisoire à Manhattan. Arrêté à New York, il a plaidé non coupable.

Arrêté à New York

AFP Agence France-Presse

Le rappeur américain et puissant producteur de hip hop Sean «Diddy» Combs, arrêté et inculpé pour trafic sexuel et extorsions, a été placé mardi en détention provisoire par une juge du tribunal fédéral de Manhattan, selon une journaliste de l'AFP.

Arrêté lundi soir à New York, l'artiste visé depuis plusieurs mois par de multiples plaintes pour agressions sexuelles a plaidé non coupable un peu plus tôt, ce qui signifie qu'un procès devrait avoir lieu dans cette affaire.