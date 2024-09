Zelensky attend désespérément le feu vert pour frapper la Russie

Le président Zelensky attend désespérément le feu vert des USA et de la Grande-Bretagne pour frapper la Russie avec des armes à longue portée. Il devra encore attendre.

Zelensky a rencontré la présidente de la Comission européenne Ursula von der Leyen vendredi. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé vendredi soir qu'il n'avait pas encore reçu la «permission» de Washington et de Londres d'utiliser des missiles à longue portée contre la Russie, certainement par crainte d'une «escalade».

«Ni l'Amérique ni le Royaume-Uni ne nous ont donné la permission d'utiliser ces armes sur le territoire de la Russie, sur n'importe quelle cible et à n'importe quelle distance», et Kiev ne l'a donc pas fait, a-t-il dit vendredi soir à des médias, dont l'AFP. Ses déclarations étaient placées sous embargo jusqu'à samedi. «Je pense qu'ils ont peur de l'escalade», a-t-il ajouté.

L'Ukraine réclame l'autorisation de frapper le territoire russe avec des missiles à plus longue portée mais les Occidentaux, notamment le président américain Joe Biden, redoutent la réaction de la Russie. Le président russe Vladimir Poutine a prévenu qu'une telle décision signifierait que «les pays de l'Otan sont en guerre contre la Russie».

Retards de livraison de l'aide occidentale

L'aide militaire s'est en revanche «accélérée» début septembre, s'est félicité Volodymyr Zelensky, dont l'armée peine à freiner l'avancée des troupes russes dans l'est du pays. «Nous en sommes heureux. Nous le sentons», a-t-il dit, tout en jugeant que le rythme devrait être plus rapide.

Les retards de livraison de l'aide occidentale, due à des divisions politiques, avaient conduit son armée à manquer de munitions et d'armement en début d'année. L'Ukraine est très dépendante du soutien de ses alliés face à une armée russe plus nombreuse et mieux équipée.

Le président ukrainien a également critiqué une initiative de paix, proposée dans un communiqué commun par la Chine et le Brésil au printemps. «Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un plan concret, car je ne vois pas d'actions ou d'étapes spécifiques, mais seulement une certaine généralisation des procédés», a-t-il dit. «Une généralisation cache toujours quelque chose», a-t-il tancé.

La Chine du côté de la Russie

La Chine et le Brésil avaient affirmé soutenir «une conférence internationale de paix organisée à un moment approprié, reconnu à la fois par la Russie et l'Ukraine, avec une participation égale de toutes les parties ainsi qu'une discussion équitable de tous les plans de paix». Le partenariat stratégique entre la Chine et la Russie s'est encore renforcé depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février 2022.

Selon Washington, la Chine aide la Russie à augmenter sa production de missiles, de drones et de chars mais n'exporte pas d'armes directement. Volodymyr Zelensky compte proposer son propre plan visant à mettre fin à la guerre au président américain Joe Biden lors d'un déplacement aux Etats-Unis la semaine prochaine.