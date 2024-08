Les gaz sulfureux d'un volcan islandais traversent l'Europe

Après l'éruption volcanique de jeudi en Islande, des gaz se répandent sur l'Europe du Nord et la Scandinavie. Un météorologue explique dans quelle mesure la Suisse est touchée par ce phénomène et ce qu'il adviendra de la météo.

1/6 Les courants actuels dispersent le nuage de gaz au-dessus de l'Europe du Nord et de la Grande-Bretagne.

Angela Rosser

Un énorme nuage de dioxyde de soufre a enveloppé la Grande-Bretagne, dimanche matin. Il a été provoqué par l'éruption volcanique sur la péninsule islandaise de Grindavik jeudi dernier.

L'inhalation de ces gaz peut provoquer des maux de gorge, de la toux, des yeux brûlants et un écoulement nasal. Elle peut également entraîner des difficultés respiratoires ou une sensation d'oppression dans les poumons. Le gaz a une odeur irritante et piquante qui rappelle la combustion d'une allumette. En cas de contact avec la peau, il peut provoquer des douleurs, des rougeurs et des cloques.

Propagation dans le nord de l'Europe

Des images d'un service météorologique montrent comment le nuage de soufre se propage. Le nord de l'Europe est particulièrement touché. La question se pose: un nuage toxique va-t-il se poser en Suisse?

Le météorologue de Meteo-News Reto Vögeli explique que la propagation depuis l'Islande via les régions mentionnées est tout à fait logique compte tenu du courant actuel. «Comme le gaz est volatil, il se répand sur une grande surface.» Mais on ne peut pas dire exactement dans quel ordre de grandeur se situe la concentration.

La pluie comme purificateur d'air

L'expert part du principe que le gaz se trouve, si tel est le cas, dans les couches supérieures de l'atmosphère. D'un point de vue chimique, cela ne pose pas de problème. Lorsque le gaz se combine à la vapeur d'eau dans l'atmosphère terrestre, il peut se former la fameuse «pluie acide», à savoir une pluie qui présente un pH plus bas que l'eau de pluie pure. Celle-ci peut parcourir de longues distances.

«La pluie a un effet purificateur sur l'air. Cela signifie que l'air est lavé par la pluie», explique Reto Vögeli. Le météorologue ajoute qu'après les averses de dimanche matin, le temps devrait à nouveau rester généralement sec. Le front froid passera lui aussi, ajoute-t-il.

Publicité

Sec et chaud comme en été

En début de semaine, quelques orages et averses pourront encore se produire en montagne et dans le sud. Entre mardi et jeudi, le temps devrait toutefois rester sec. On ne voit actuellement pas encore de précipitations plus importantes.

«Lundi, les températures ne seront pas encore estivales. Mais les températures augmenteront à nouveau à partir de mardi», explique Reto Vögeli. À partir de mercredi, on pourra à nouveau compter sur des températures de 28 à 29 degrés. «L'été n'est pas encore terminé», promet-il.

Une compensation pour un début d'été difficile

Il sera certainement encore possible d'aller plusieurs fois à la piscine, affirme Reto Vögeli. Selon la tendance actuelle, on ne voit pas non plus de véritable refroidissement dans la première semaine de septembre. «Il semble que nous soyons dédommagés pour les difficultés du début de l'été», estime le météorologue.