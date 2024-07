1/5 Barack Obama a rendu hommage à Joe Biden après son retrait.

Jessica von Duehren et et Blicky IA

Si elle semblait inéluctable, la nouvelle tombée dimanche soir a toutefois eu l'effet d'une petite bombe: le président américain Joe Biden se retire de la course aux élections américaines qui auront lieu en novembre. Après cette annonce, le parti démocrate s'est rangé derrière sa vice-présidente Kamala Harris. Mais une voix importante manque: celle de l'ancien président Barack Obama.

Dans un hommage rendu à Joe Biden, Barack Obama n'a pas mentionné Kamala Harris. L'ancien président a fait l'éloge du démocrate comme étant «l'un des présidents les plus importants d'Amérique» et «un ami et partenaire cher».

Il s'est toutefois exprimé de manière vague sur sa succession. «Nous allons traverser des eaux inconnues dans les prochains jours. Mais j'ai une confiance extraordinaire dans le fait que la direction de notre parti façonnera un processus duquel émergera un candidat exceptionnel.»

Obama ne voit aucune raison de se précipiter

Les républicains considèrent ces dires comme un camouflet pour la stratégie du camp démocrate. Mais les proches de Barack Obama explique qu'il veut simplement rester au-dessus de la mêlée et ne pas prendre parti trop tôt, selon des témoignages recueillis dans le «New York Times». Comme en 2020, il souhaite soutenir le candidat désigné afin d'éviter les critiques sur un «couronnement» de Kamala Harris.

Des raisons personnelles jouent probablement aussi un rôle. Joe Biden n'a jamais pardonné à Barack Obama d'avoir donné la préférence à Hillary Clinton en 2016. Le conseil de l'ancien président de faire l'impasse sur 2020 n'a pas non plus été bien accueilli. Barack Obama souhaite donc consacrer cette journée à Biden… et ne voit apparemment aucune raison de se presser, selon un ancien collaborateur.