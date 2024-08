Hamas, Hezbollah, Iran, Houthis: comment ils vont venger Ismaïl Haniyeh

Les trois principaux «proxys» de l'Iran au Moyen-Orient – le Hamas, le Hezbollah et les Houthis – sont loin d'être éradiqués. Leur capacité de destruction et de déstabilisation reste importante dans la région, face à Israël et à ses soutiens occidentaux.

1/5 Les funérailles d'Ismaïl Haniyeh ont eu lieu à Téhéran. Il sera enterré à Doha, au Qatar.

Vengeance. C’est le mot qui revient dans tous les communiqués officiels et dans toutes les déclarations de l’Iran et de ses alliés depuis la mort d’Ismaïl Haniyeh, tué par une frappe à l’aube (sans doute un missile) contre la maison où il résidait à Téhéran, mercredi 31 juillet. Ce jeudi 1er Août, la mort du chef militaire du Hamas, Mohammed Deif, a été officialisée.

Mais quelle vengeance? Et avec quelles conséquences pour le Moyen-Orient qui court toujours le risque d’un embrasement généralisé. Sans parler des risques d’actions terroristes hors de la région, contre des intérêts israéliens ou occidentaux. Voici trois scénarios envisageables.

Le scénario de la guerre totale

L’Iran, puissance régionale bafouée par cette attaque meurtrière et ciblée perpétrée sur son sol, dans sa capitale et qui plus est dans un quartier sécurisé, se doit de réagir. Le guide suprême du pays, l’Ayatollah Ali Khamenei, aurait donné l’ordre de frapper directement Israël, comme cela avait été fait en avril 2024, lorsque près de 300 missiles et drones s’étaient abattus sur l’État hébreu.

Guerre totale? Ce n’est pas le mot. Une telle frappe, très symbolique, a peu de chances de réussir compte tenu du «dôme de fer», le dispositif anti-aérien qui protège Israël et du soutien des Occidentaux qui participeront aux interceptions de missiles.

Un autre scénario est en revanche envisageable: des attaques simultanées contre Israël menées par l’Iran, par le Hezbollah basé au sud Liban et par les Houthis du Yémen. Il s’agirait de prendre en tenaille le pays, tandis que le Hamas fixerait par des actions offensives les unités de Tsahal présentes à Gaza. Mais là aussi, avec quel degré d’efficacité? Le pays le plus exposé, en cas d’engrenage, est évidemment le Liban, dans le viseur d’Israël.

Le scénario du terrorisme en Israël

C’est ce que redoutent le plus les autorités israéliennes. Bien sûr, le pays s’y prépare en permanence, encore plus depuis l’assaut terroriste du 7 octobre conduit par le Hamas. Reste que l’hypothèse d’un attentat, ou de plusieurs attentats simultanés contre des cibles civiles en Israël ne peut pas être écartée.

Le risque, pour ceux qui commanditeraient ces actes, est d’abord de se trouver empêchés par les forces de sécurité israéliennes, qui pourraient ensuite utiliser cet argument pour redoubler d’ardeur destructrice dans la bande de Gaza où 40'000 Palestiniens ont déjà été tuées dans les ruines de l’offensive, selon le Hamas et les organisations humanitaires.

Autre risque: entraîner de nouvelles frappes ciblées contre les leaders des groupes responsables de ces actes. Le terrorisme a toutefois un avantage funeste: il nécessite peu de moyens militaires, et il peut semer la peur dans la société israélienne. Tous les «proxys» de l’Iran ont des unités spécialisées dans ce type d’action, y compris des «kamikazes» prêts à se faire exploser.

Le scénario du terrorisme hors d’Israël

En pleins Jeux olympiques de Paris, c’est ce qui fait le plus peur aux services de renseignement occidentaux. Il y aurait en plus une logique politique à ce type de riposte: puisque l’État hébreu s’en prend à des dirigeants palestiniens hors du territoire de Gaza, à savoir en Iran, il devient légitime de riposter contre des cibles israéliennes partout dans le monde.

La cible pourrait être les pays occidentaux, notamment l’Europe. Les ambassades, les consulats, ou des entreprises israéliennes pourraient être visés. Mais n’oublions pas d’autres terrains comme l’Afrique, beaucoup moins quadrillés par les forces de sécurité.

Aujourd’hui, c’est ce risque qui est jugé le plus probable. La frappe ciblée contre Ismaïl Haniyeh fait de tout diplomate, athlète ou même ressortissant israélien occupant une fonction officielle, une cible potentielle pour les groupes à la solde de Téhéran.