Une ex-otage du Hamas appelle «à aimer et non à haïr»

Une ex-otage du Hamas appelle «à aimer et non à haïr»

1/5 Le 7 octobre 2023, Noa Argamani, 26 ans, a été enlevée par des terroristes du Hamas pendant le festival de musique Nova.

Cédric Hengy

Pendant les manifestations de masse en Israël contre le gouvernement, une otage capturée puis libérée par le Hamas s'est adressée pour la première fois au public en lançant un appel contre la haine.

«Je nous souhaite à tous des jours plus paisibles, des jours plus calmes, où nous sommes entourés de notre famille, de nos amis et de bonnes personnes. Le plus important est que nous apprenions à aimer et non à haïr», a déclaré Noa Argamani samedi soir dans un message vidéo.

«Nous ne devons pas oublier les otages»

L'Israélienne de 26 ans avait été libérée il y a trois semaines avec trois autres otages lors d'une opération de l'armée israélienne à Gaza. «Bien que je sois de retour chez moi, nous ne devons pas oublier les otages qui sont toujours détenus par le Hamas», a déclaré l'étudiante. L'organisation palestinienne OLP «et nous devons faire tout ce qui est possible pour les ramener à la maison», a-t-elle ajouté.

Selon le «Times of Israel», Noa Argamani n'a toutefois pas exigé, contrairement à d'autres personnes revenues de la bande de Gaza, que le gouvernement conclue un accord avec le Hamas sur la libération des otages.

Au début de l'année encore, Israël avait déclaré que le nord de la bande de Gaza était largement sécurisé et que le Hamas y avait été considérablement affaibli. Mais entre-temps, le groupe palestinien s'y serait manifestement regroupé. Depuis l'attaque de l'organisation islamiste le 7 octobre 2023, Tsahal a bombardé sans relâche les zones civiles palestiniennes, faisant à ce jour 37'658 morts selon le dernier décompte du gouvernement du Hamas.

«C'est un grand privilège d'être ici»

250 personnes ont été prises en otage dans la bande de Gaza le 7 octobre, dont Noa et son petit ami. Ce dernier est toujours détenu par les terroristes. «C'est un grand privilège d'être ici après 246 jours de captivité au Hamas», a déclaré la jeune étudiante dans sa vidéo diffusée samedi soir lors d'un rassemblement de protestation contre le gouvernement dans la métropole de Tel Aviv.

Publicité

Elle a ajouté que sa famille restait sa plus grande préoccupation lors de sa captivité. Le sort de Noa enlevée lors du festival de musique Nova avait suscité une grande compassion dans son pays et dans le monde entier. Des images de la jeune femme enlevée par les terroristes sur une moto et appelant à l'aide, désespérée et en pleurs, circulent depuis des mois sur les réseaux sociaux.

«Représentante» d'autres otages féminins

Selon les médias israéliens, elle a bien appris l'arabe pendant sa période d'otage. Elle serait ainsi devenue une sorte de «représentante» d'autres otages féminins avec lesquels elle avait été temporairement retenue, selon les mêmes sources.

Selon l'armée israélienne, de violents combats ont eu lieu avec des Palestiniens armés lors de l'opération militaire dramatique visant à la libérer. Selon l'autorité sanitaire contrôlée par le Hamas, 274 Palestiniens ont été tués durant celle-ci. Depuis sa libération, Noa participe intensivement aux soins de sa mère à l'hôpital, atteinte d'un cancer en phase terminale, ont récemment rapporté les médias.