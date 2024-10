Xi Jinping appelle l'armée chinoise à renforcer sa préparation à la guerre, après des manœuvres militaires autour de Taïwan. Le président insiste sur l'importance d'améliorer les capacités de dissuasion stratégique et de combat.

Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le président chinois Xi Jinping a appelé cette semaine les troupes à renforcer leur préparation à la guerre, ont rapporté samedi les médias d'Etat, quelques jours seulement après que Pékin a organisé des manœuvres militaires à grande échelle autour de Taïwan.

Xi Jinping a fait ces commentaires jeudi alors qu'il visitait une brigade de la Force des Roquettes de l'armée, selon la chaîne de télévision publique CCTV.

Il a déclaré que l'armée devait «renforcer de manière complète l'entraînement et la préparation à la guerre, (et) s'assurer que les troupes disposent de solides capacités de combat», a rapporté CCTV. Les soldats doivent «améliorer leurs capacités de dissuasion stratégique et de combat», a ajouté Xi Jinping.

Disputes territoriales à Taïwan

La Chine, qui revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire, a intensifié ses démonstrations de force autour de l'île autonome ces dernières années.

Lundi, Pékin a déployé des avions de chasse, des drones, des navires de guerre et des garde-côtes pour encercler Taïwan. Il s'agit de sa quatrième série de manœuvres de guerre à grande échelle autour de l'île en un peu plus de deux ans. Les dirigeants communistes chinois insistent sur le fait qu'ils n'excluent pas de recourir à la force pour placer Taïwan sous le contrôle de Pékin.

Jeudi, Xi Jinping a encore affirmé que l'armée chinoise devait «sauvegarder fermement la sécurité stratégique et les intérêts fondamentaux du pays», selon CCTV.

La Chine et Taïwan sont gouvernés séparément depuis 1949 et la fuite des forces nationalistes de Tchang Kaï-chek sur l'île, défaites par les combattants communistes menés par Mao Tsé-Toung.