Des manifestantes à la convention du parti républicain à Milwaukee.

Peter Hossli (Texte) et Nathalie Taiana (Photos)

Sa banderole est si grande qu'on peut la voir depuis l'espace, assure Nadine Seiler, 55 ans, en traversant la ville de Milwaukee. Avec ses deux bras, elle tend le large morceau de tissu sur lequel elle a écrit des slogans: «Raciste». «Violeur». «Tricheur». «Criminel».

Nadine Seiler, 55 ans, organisatrice de ménage à Waldorf, Maryland, proteste contre Donald Trump.

Elle est arrivée aux États-Unis il y a près de quarante ans, en provenance de Trinidad-et-Tobago, «parce que le pays était libre», explique Nadine Seiler. Elle vit à Waldorf, dans le Maryland, et travaille comme organisatrice de ménage. Elle passe la semaine à Milwaukee pour manifester contre Donald Trump, «parce que je m'inquiète de l'état de notre pays». Pour elle, le candidat républicain à la présidence est «une menace existentielle pour la démocratie américaine». Il est honteux «que l'Amérique, le pays le plus influent et le plus grandiose du monde, ne puisse pas trouver une autre personne avec un meilleur caractère».

Avec le recul, elle peut comprendre son élection de 2016: «Nous ne savions pas qui il était. Mais maintenant? Je ne comprends pas, je suis abasourdie.» Comment un «menteur et un escroc en série» peut-il arriver là?

Moins de manifestants que prévu

Elle rappelle que Trump a dû payer des millions dans un procès civil pour viol et qu'un tribunal pénal de New York l'a reconnu coupable de 34 chefs d'accusation. Cela n'a visiblement pas suffi pour remplir les rues de Milwaukee de manifestants en colère. Le premier jour du congrès, la police a estimé qu'entre 700 et 800 personnes s'étaient rassemblées – moins que les 10'000 attendues. La tentative d'assassinat de Donald Trump en a découragé plus d'un, ont expliqué les participants pour expliquer ce nombre plus faible.

Les messages étaient mitigés. Tous voulaient arrêter Trump, certains ont exprimé leur haine d'Israël, d'autres se sont engagés pour les droits LGBTQIA+ et ont demandé plus d'aide pour l'Ukraine. Nadine Seiler est déçue par le faible nombre de manifestants. «L'opinion publique américaine est apathique et complaisante. La démocratie ne naît pas simplement, il faut se battre pour elle.»

D'autant plus que la politique de Trump ne sert pas tous les Américains, mais seulement un pourcentage d'entre eux. «Mais le public américain se laisse distraire par les choses qui brillent et ne prend pas le temps de s'occuper de quoi que ce soit.»

Chaque jour, Guy Young (70 ans) fait deux heures de route pour manifester contre Donald Trump à Milwaukee. «Beaucoup oublient que Trump se présente uniquement parce qu'il ne veut pas aller en prison».

De l'autre côté du centre des congrès, Guy Young, 70 ans, a aligné deux pancartes peintes à la main. Ce gérant d'immeuble fait chaque matin deux heures de route depuis Brookfield, Illinois, pour manifester contre Trump. Pour lui, Trump est «la plus grande menace de l'histoire de l'Amérique».

Il a toujours voté uniquement pour des démocrates, à une exception près: en 1972, il a donné sa voix à Richard Nixon (1913 - 1994). «C'était une erreur que les Etats-Unis pouvaient encore se permettre. Nous ne pouvons plus nous permettre de voter pour Trump. Il détruirait la démocratie.» D'autant plus que le républicain ne s'intéresse qu'à lui-même. «Beaucoup oublient que Trump se présente uniquement parce qu'il ne veut pas aller en prison.»

Doutes sur les mauvais résultats de Biden dans les sondages

D'ici novembre, Guy Young veut tout faire pour inciter les jeunes à voter. «Nous, les démocrates, devons nous accrocher. Si Biden perd, il entrera dans l'histoire comme l'un des pires présidents.» Malgré les mauvais sondages, il reste confiant. «Les sondages ne veulent rien dire parce qu'ils se basent sur des téléphones à la maison, et la plupart des gens n'ont plus que des téléphones portables.»

«Laissez tomber Trump, la souche» : Kevin Lynch (72 ans) est un artiste et journaliste culturel de Milwaukee, Wisconsin.

Kevin Lynch sort de sa voiture un panneau qu'il a peint lui-même. On y voit Trump en tronc d'arbre, les cheveux jaunes, la cravate rouge feu, l'expression du visage lapidaire. «Je n'aime pas la façon dont il sème la méfiance à l'égard de l'État, explique Kevin Lynch, un artiste de Milwaukee. Ce faisant, il nuit à la démocratie et suggère qu'un vote ne vaut plus rien.»

Les valeurs de Trump sont en contradiction avec les siennes. «Les États-Unis sont une nation d'immigrés», dit Kevin Lynch en montrant l'autocollant sur sa voiture: «We're all immigrants», nous sommes tous des immigrés. «Mais Trump traite les gens qui viennent chez nous de violeurs et de criminels.» Selon lui, il est ironique que les tribunaux le condamnent en tant que criminel.

Comme de nombreux manifestants plus âgés, Kevin Lynch regarde les livres d'histoire. «Il s'agit de la même chose que pour Abraham Lincoln», dit-il – le président américain qui a aboli l'esclavage au milieu du 19e siècle a maintenu l'unité du pays et a été abattu pour cela. «Il ne s'agit rien de moins que de préserver notre union.»

Et c'est parce que les démocrates le comprennent qu'il vote pour Biden. L'âge ne l'inquiète pas. Et si Biden devait s'effondrer, la vice-présidente Kamala Harris pourrait prendre le relais. «Elle est compétente, les gens la sous-estiment.»