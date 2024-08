Chaleur, fatigue, agacement... Le tourisme de masse fait suer même les voyageurs les plus aguerris. Si vous ne souhaitez pas être agglutinés avec des milliers d'autres vacanciers dans une ville méditerranéenne cet été, voici les cinq destinations à éviter absolument.

Attention, voici les cinq destinations les plus bondées d'Europe

1/7 La série «Game of Thrones» a provoqué un immense engouement pour la ville portuaire de Dubrovnik, en Croatie.

Sandra Meier

Un classement du portail de maisons de vacances «Holidu» montre où les touristes abondent en Europe en été. Pour cela, le nombre de voyageurs a été comparé au nombre d'habitants de chaque ville. Si vous souhaitez passer des vacances détendues parmi les riverains, loin de l'affluence de masse, voici quelles destinations il faut absolument éviter.

1ère place: Dubrovnik, Croatie

Avec 36 touristes par habitant, la ville portuaire croate se retrouve à la première place peu glorieuse du classement. C'est surtout pendant les mois de juin à août que d'innombrables touristes affluent dans la vieille ville. Dubrovnik a acquis une notoriété mondiale grâce à la série télévisée populaire «Game of Thrones» et connaît depuis lors un véritable engouement.

2e place: Venise, Italie

Ce n'est pas nouveau: les masses de touristes poussent la célèbre ville lagunaire italienne à la limite de ses capacités. Venise a même introduit fin avril une taxe pour endiguer la tendance. C'est surtout en été que la ville croule sous les touristes. On en compte alors 21,3 par habitant, qui se faufilent dans les ruelles étroites.

3e place: Bruges, Belgique

Bruges, en Belgique, est également riche en histoire. Ses canaux pittoresques et son architecture attirent chaque année des milliers de personnes dans cette petite ville médiévale. Bruges est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et attire de nombreux voyageurs. En été, on compte 21,1 touristes par habitant.

4e place: Rhodes, Grèce

Plages, ruines antiques et cuisine méditerranéenne: Rhodes est un nid à touristes. Mais les habitants de l'île peuvent parfois se sentir un peu à l'étroit, surtout en été. L'île grecque accueille alors près de 21 touristes par habitant.

5e place: Reykjavík, Islande

Des paysages spectaculaires et uniques attirent les touristes en Islande. Comme l'hiver est souvent trop enneigé dans le Grand Nord, la plupart des touristes entreprennent un voyage en été. Avec 16,3 touristes par habitant, Reykjavík arrive en 5e position. La capitale compte environ 140'000 habitants.