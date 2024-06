1/4 L'héritière millionnaire Marlene Engelhorn s'engage depuis longtemps pour la justice sociale.

SDA

En Autriche, un conseil citoyen a distribué 25 millions d'euros provenant de la fortune de la militante Marlene Engelhorn à un total d'environ 80 organisations et associations. L'objectif? Réduire les inégalités dans la société et donner plus de chances aux personnes défavorisées, d'après les déclarations du responsable du projet Alexandra Wang mardi à Vienne.

L'argent de la riche héritière a été remis à des organisations engagées dans la protection du climat et de l'environnement, du logement abordable, de la santé et du social ainsi que de l'intégration et de l'éducation. Cette action n'est pas uniquement une distribution l'argent: c'est aussi une marque d'estime, de respect et de nombreuses promesses pour l'avenir, précise Angelika Taferner, membre du conseil citoyen.

Le conseil citoyen «Bon conseil pour la redistribution» est composé de 50 citoyens âgés de 16 à 85 ans, représentatifs de la population autrichienne. Pendant six week-ends, les membres ont discuté de la manière dont ce don pourrait être utilisé de la manière la plus judicieuse et sensée possible et se sont mis d'accord sur les organisations bénéficiaires.

Pour la réintroduction des impôts sur la fortune

Marlene Engelhorn, 31 ans, a distribué presque toute sa fortune grâce à cette action. Son héritage provenait en majorité d'un accord avec l'entreprise suisse Hoffmann-La Roche, l'actuel groupe pharmaceutique Roche dont le siège est à Bâle. En 1997, les Engelhorn avaient vendu le groupe pharmaceutique Boehringer Mannheim à Hoffmann-La Roche.



La richissime militante s'engage depuis des années pour la réintroduction des impôts sur la fortune et les successions en Autriche. Rien qu'au cours des 30 prochaines années, 600 milliards d'euros seraient transmis en Autriche en franchise d'impôt. Les riches devraient contribuer à une société encore plus juste que ce n'est le cas actuellement, selon l'héritière.

«Mes privilèges me rattraperont même après la redistribution»

Le conseil citoyen voulait également faire un geste pour la protection du climat. L'association autrichienne pour la protection de la nature a donc été sélectionnée parmi les bénéficiaires et a reçu le montant individuel le plus élevé: 1,6 million d'euros. Les subventions sont souvent versées en plusieurs fois et réparties sur plusieurs années afin de donner aux organisations une sécurité de planification, a-t-on expliqué.

Selon ses propres dires, Marlene Engelhorn a conservé un montant de sa fortune qui devrait faciliter sa transition vers la vie professionnelle. Elle ne se fait pas de souci quant à son avenir. Elle faisait et fait toujours partie d'une famille fortunée qui jouit d'un très bon réseau. «Mes privilèges me rattraperont même après la redistribution», avait souligné la jeune femme de 31 ans lors du lancement du conseil citoyen.