Pour Donald Trump, la campagne électorale n'a pas été de tout repos ces derniers temps. Kamala Harris s'est révélée être une adversaire plus difficile que prévu. Il n'est donc pas surprenant que l'ex-président, qui souhaite revenir à la Maison-Blanche l'année prochaine, appâte désormais l'électorat avec des promesses financières.

Sa stratégie? Le candidat républicain veut exonérer d'impôts les pourboires, les heures supplémentaires et les retraites. Dernièrement, il a même promis de réintroduire des allègements fiscaux pour les riches propriétaires immobiliers, qu'il avait lui-même supprimés lorsqu'il était président.

Trump veut gagner la classe ouvrière à sa cause

«Si vous votez pour moi, je réduirai vos impôts», a déclaré Donald Trump cette semaine lors d'un meeting de campagne. Sa liste de souhaits de réductions d'impôts s'est entretemps allongée jusqu'à 11 billions de dollars, estime la fondation conservatrice Tax Foundation. Même les conseillers de Donald Trump ne sont plus d'accord avec toutes ces propositions: «J'y vois surtout une possibilité pour Trump de trouver comment gagner davantage d'Américains de la classe ouvrière à sa cause», a déclaré Stephen Moore, un conseiller économique informel de l'ex-président au groupe financier «Bloomberg».

La situation économique joue traditionnellement un rôle important dans les élections américaines. Et aux États-Unis, de nombreuses personnes continuent de souffrir de la forte hausse des prix depuis la pandémie de Covid-19. «Il est temps que l'homme et la femme qui travaillent aient enfin un répit, et c'est exactement ce que nous allons faire», a déclaré Donald Trump dans un discours.

Des accents populistes également de la part de Harris

Donald Trump n'est toutefois pas le seul à miser sur le populisme économique, son adversaire Kamala Harris le fait également. La vice-présidente a promis un contrôle des prix sur les denrées alimentaires et ses propres allègements fiscaux. Elle veut, entre autres, supprimer l'imposition des pourboires, raison pour laquelle Donald Trump lui a reproché de l'avoir copiée.

Alors que Kamala Harris veut financer ses baisses d'impôts par une augmentation des impôts pour les riches et les entreprises, Trump mise sur les recettes provenant de l'augmentation des droits de douane. L'ex-président veut notamment, s'il revient à la Maison-Blanche, imposer un droit de douane de 100% sur les importations en provenance de tous les pays qui abandonnent le dollar comme monnaie d'échange.

Un endettement accru

Mais même avec des recettes supplémentaires, les projets fiscaux de Donald Trump pèseraient sur le budget des Etats-Unis. Rien qu'en supprimant l'imposition des pourboires, jusqu'à 250 milliards de dollars en moins entreraient dans les caisses de l'Etat en l'espace de dix ans, écrit «CNN». L'endettement déjà élevé des Etats-Unis s'en trouverait encore aggravé.

Pendant ce temps, l'équipe de Donald Trump affirme que l'ex-président est tout à fait sérieux : «Le président a déjà tenu sa promesse de réduire les impôts lors de son premier mandat et il continuera à le faire lors du second», a déclaré la porte-parole Karoline Leavitt.